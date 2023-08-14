В шведской лыжной сборной вспышка неизвестной инфекции, тренировки остановлены

В сборной Швеции вспышка инфекционного заболевания: из-за этого сначала отменили встречу с журналистами, а затем решили раньше времени завершить и сборы. Как сообщил врач сборной Рикард Нобериус, у спортсменов насморк и боль в горе, нельзя исключать новую вспышку коронавируса.
Сборы начались на минувшей неделе в Тосрбю – там имеется лыжный туннель, позволяющий тренироваться на снегу даже в середине лета. Однако сейчас всех спортсменов отправили по домам, так как в ночь на четверг и у лыжников, и у тренеров сильно заболело горло.
«У нас было очень много заболевших спортсменов и тренеров. Поэтому мы с Рикардом Нобериусом решили завершить сборы. Мы не хотим рисковать тем, чтобы в это время года заболело еще больше людей», - сказал шведским СМИ менеджер национальной сборной Андрес Бюстрем.
По имеющимся данным, заболели шесть человек. У всех них симптомы проявились вечером в среду. Есть надежда, что спустя несколько недель ситуация стабилизируется и сборная сможет отправиться в горный лагерь.
На самом деле, первый спортсмен заболел уже в первый день сборов. А быстро распространившаяся инфекция заставила руководителей отправить всех по домам.
«Безусловно, точную причину заболевания назвать сложно. Возможно, количество заболевших увеличится, и сейчас продолжать сборы бессмысленно», - сказал Нобериус.
В Швеции начала распространяться новая форма коронавируса и если поначалу Нобериус не знал, связана ли вспышка с мутировавшим заболеванием, то результаты тестов подтвердили: это не коронавирус. Однако окончательно исключать этого все же нельзя.
«Нет, этого делать нельзя. Быстрые тесты часто дают ошибочные ответы даже в случае тех видов коронавируса, для распознавания которых были созданы. А сейчас речь идет о новой мутации вируса», - пояснил врач сборной, который все же считал, что спортсмены подхватили какой-то другой вирус, поражающий верхние дыхательные пути.