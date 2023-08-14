В шведской сборной вспышка неизвестной инфекции, тренировки остановлены

Сборы начались на минувшей неделе в Тосрбю – там имеется лыжный туннель, позволяющий тренироваться на снегу даже в середине лета. Однако сейчас всех спортсменов отправили по домам, так как в ночь на четверг и у лыжников, и у тренеров сильно заболело горло.

«У нас было очень много заболевших спортсменов и тренеров. Поэтому мы с Рикардом Нобериусом решили завершить сборы. Мы не хотим рисковать тем, чтобы в это время года заболело еще больше людей», - сказал шведским СМИ менеджер национальной сборной Андрес Бюстрем.

По имеющимся данным, заболели шесть человек. У всех них симптомы проявились вечером в среду. Есть надежда, что спустя несколько недель ситуация стабилизируется и сборная сможет отправиться в горный лагерь.

На самом деле, первый спортсмен заболел уже в первый день сборов. А быстро распространившаяся инфекция заставила руководителей отправить всех по домам.

«Безусловно, точную причину заболевания назвать сложно. Возможно, количество заболевших увеличится, и сейчас продолжать сборы бессмысленно», - сказал Нобериус.

В Швеции начала распространяться новая форма коронавируса и если поначалу Нобериус не знал, связана ли вспышка с мутировавшим заболеванием, то результаты тестов подтвердили: это не коронавирус. Однако окончательно исключать этого все же нельзя.