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РЕПОРТАЖ ⟩ EKRE отказалась от участия в Фестивале мнений, но устроила поблизости свое мероприятие

Лийза Эхамаа
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Второй день Фестиваля мнений в Пайде.
Второй день Фестиваля мнений в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Фестиваль мнений, состоявшийся в самом сердце Пайде, в течение двух дней подарил участникам не только зрелищные торжества, но и разнообразные дискуссии, которые привлекли тысячи людей.

В субботу вечером в Пайде завершился 11-й Фестиваль мнений. Мероприятие завершилось большой дискуссией между председателями парламентских партий. Из нее получилась одна из самых популярных дискуссий за весь фестиваль; места заполнились за считанные минуты, и в итоге было сложно найти свободное место, чтобы встать и слушать. Поскольку дебаты вызвали большой интерес у публики, многие заметили, что единственным главой парламентской партии, отсутствующим на сцене, оказался глава EKRE.

Каспар Таммист, организатор Фестиваля мнений, очень надеется, что это была разовая ситуация. По его словам, EKRE обогатила бы фестиваль мнений, поэтому в будущем ожидается участие этой партии в мероприятии.

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