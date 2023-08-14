РЕПОРТАЖ ⟩ EKRE отказалась от участия в Фестивале мнений, но устроила поблизости свое мероприятие

В субботу вечером в Пайде завершился 11-й Фестиваль мнений. Мероприятие завершилось большой дискуссией между председателями парламентских партий. Из нее получилась одна из самых популярных дискуссий за весь фестиваль; места заполнились за считанные минуты, и в итоге было сложно найти свободное место, чтобы встать и слушать. Поскольку дебаты вызвали большой интерес у публики, многие заметили, что единственным главой парламентской партии, отсутствующим на сцене, оказался глава EKRE.