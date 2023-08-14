Санкт-Петербург украсили свастиками и символикой Третьего рейха

«Я там каждый день хожу. Я там живу. Но этого не видел. Вообще похоже на старую съемку: сейчас все автобусы заменили на голубые. И сада тут нет. Хотя в теории мог не попасть в кадр. Хотя должен. Там же сад в кадках во весь мост этим летом (на одном из фото вид в сторону Синего моста, самого широкого моста Санкт-Петербурге перед фасадом Мариинского дворца – прим.ред.)», - отметил наш собеседник из Санкт-Петербурга.

Впрочем, аутентичность фотографий не имеет большого значения для комментаторов в соцсетях, которые обсуждают эти кадры.

«Ужас какой», «К приезду Путина украшают», «Им идет, чего скрывать уже. Новый символ Единой России», «Какие-то фашисты старорежимные. Нынче же другие цвета в моде?», «Странно, что на чекистских зданиях таких флагов не развесили... Подошло бы отлично. И в содержательном и в историческом смыслах», «Вполне органично смотрится», «Вот и все стало на свои места», «А как же ответственность за оскорбление чувств верующих в дискредитацию армии?», - реагируют комментаторы.

При этом россияне, комментируя свастики в центре Санкт-Петербурга, не могут договориться о том, насколько соответствует современным законам РФ размещение свастик в публичных местах. Граждан РФ регулярно штрафуют и признают виновными в уголовных преступлениях за публикации в соцсетях «запрещенной символики», к которой в России относится и свастика.



О символизме таких украшений около Мариинского дворца в центре Санкт-Петербурга рассуждает журналист Сергей Ковальченко в своем Telegram-канале «Занимательная конспирология». Эксперт напоминает, что здесь находится парламент северной столицы России.



«Активно продвигается в этом здании Z-повестка. Так называемые «зиги» и буквы V на лацканах одежды – это непременный атрибут работника заведения. Так что флаг со свастикой очень органично вписался в нынешний контекст. Z-парламент Петербурга, получил свой исторический приз в виде вот такого фото. Через время, оно займет место в музее Мариинского дворца, с рассказом об этих постыдных временах», - пишет бывший петербургский журналист.

Наблюдатели регулярно отмечают внедрение в массовую культуру современной России символов, образов и установок аналогичных временам нацистской Германии. Один из ярких примеров - поп-певец Shaman.