Санкт-Петербург украсили свастиками и символикой Третьего рейха

Исаакиевскую площадь Санкт-Петербурга украсили нацистской символикой, что вызвало недоумение у местных жителей и приезжих. Rus.Postimees оценил реакции на закономерную алегорию.
Первый кадр. Петербуржцы идут по тротуару Исаакиевской площади в сторону Мариинского дворца мимо памятника императору Николаю Первому. Перед ними на столбе красное полотнище с белым кругом в середине и черной свастикой внутри. Прохожие показывают друг другу символику нацистской Германии - страны, которая виновна в гибели сотен тысяч жителей этого города.
Второй кадр. Вид на гостиницу «Астория» перед которой на перекрестке стоит высокая серая стела с золотым орлом наверху. В лапах орла золотая свастика. Прохожий в кадре то ли растерян, то ли изумлен.
Третий кадр. Большая Морская улица. Пространство немного дальше картины с предыдущего кадра. И снова знаки дорожного движения задрапированы красным полотнищем, которое воспроизводит государственный флаг Германии времен Гитлера.
Снимки опубликовала на своей странице в Facebook политолог Екатерина Шульман, которая покинула Россию в 2022 году.
«В Петербурге действительно снимают какой-то фильм про фашистов, и выразительные кадры того, как это происходит, прислали добрые читатели. Впрочем, в интерьеры этого небывалого города любая дичь вписывается, как родная, - особенно державного толка. И государства жесткая порфира, как власяница грубая, бедна», - сопроводила Шульман шокирующие снимки своими ассоциациями.
Rus.Postimees уточнил у местных жителей, действительно ли самый центр Санкт-Петербурга сейчас украшен с символами государства, с которым теперь регулярно сравнивают Россию Владимира Путина. Наши собеседники выразили сомнение, что эти фотографии настоящие.
«Я там каждый день хожу. Я там живу. Но этого не видел. Вообще похоже на старую съемку: сейчас все автобусы заменили на голубые. И сада тут нет. Хотя в теории мог не попасть в кадр. Хотя должен. Там же сад в кадках во весь мост этим летом (на одном из фото вид в сторону Синего моста, самого широкого моста Санкт-Петербурге перед фасадом Мариинского дворца – прим.ред.)», - отметил наш собеседник из Санкт-Петербурга.
Впрочем, аутентичность фотографий не имеет большого значения для комментаторов в соцсетях, которые обсуждают эти кадры.
«Ужас какой», «К приезду Путина украшают», «Им идет, чего скрывать уже. Новый символ Единой России», «Какие-то фашисты старорежимные. Нынче же другие цвета в моде?», «Странно, что на чекистских зданиях таких флагов не развесили... Подошло бы отлично. И в содержательном и в историческом смыслах», «Вполне органично смотрится», «Вот и все стало на свои места», «А как же ответственность за оскорбление чувств верующих в дискредитацию армии?», - реагируют комментаторы.
При этом россияне, комментируя свастики в центре Санкт-Петербурга, не могут договориться о том, насколько соответствует современным законам РФ размещение свастик в публичных местах. Граждан РФ регулярно штрафуют и признают виновными в уголовных преступлениях за публикации в соцсетях «запрещенной символики», к которой в России относится и свастика.
О символизме таких украшений около Мариинского дворца в центре Санкт-Петербурга рассуждает журналист Сергей Ковальченко в своем Telegram-канале «Занимательная конспирология». Эксперт напоминает, что здесь находится парламент северной столицы России.
«Активно продвигается в этом здании Z-повестка. Так называемые «зиги» и буквы V на лацканах одежды – это непременный атрибут работника заведения. Так что флаг со свастикой очень органично вписался в нынешний контекст. Z-парламент Петербурга, получил свой исторический приз в виде вот такого фото. Через время, оно займет место в музее Мариинского дворца, с рассказом об этих постыдных временах», - пишет бывший петербургский журналист.
Наблюдатели регулярно отмечают внедрение в массовую культуру современной России символов, образов и установок аналогичных временам нацистской Германии. Один из ярких примеров - поп-певец Shaman.
Ранее петербургские СМИ сообщали, что в августе в городе пройдут съемки многосерийного фильма «Берлинская жара», действие которого происходит в начале 40-х годов XX века. Лента рассказывает о борьбе мировых разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии.