Известная легкоатлетка пропустит чемпионат мира. По очень приятной причине

«Я здорова, беременность не болезнь, а совершенно счастливое состояние. Чемпионат мира в этом году пройдет без моего участия, но только в этом году», - рассказала обладательница рекорда Польши в своем Instagram.

В последний раз Сулек появлялась на легкоатлетической дорожке в июле во время турнира памяти Веслава Чапевского, где она финишировала седьмой в соревнованиях по семиборью. С тех пор она не фигурировала в стартовых списках, а местные СМИ начали подозревать, что причина отсутствия спортсменки может быть связана с состоянием ее здоровья.

Сулек считалась одной из фавориток - надежд на медали на предстоящем чемпионате мира в Будапеште. Более того, начало года у спортсменки было многообещающим. На чемпионате Европы в помещении она завоевала серебро с 5014 очками, в прошлом году заняла второе место на ЧЕ в Мюнхене.