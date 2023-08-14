Хотите управлять поездом? Elron ищет новых машинистов

«В ближайшие годы интенсивность пассажирского железнодорожного движения в Эстонии значительно увеличится, поскольку парк поездов Elron пополнится 16 новыми поездами, - сказал машинист-инструктор, руководитель общих курсов машинистов локомотива Артур Лорентс. - Работа машиниста локомотива разнообразна и сопряжена с большой ответственностью - во время поездок мы отвечаем за безопасность и опыт путешествия сотен людей. Но мы можем делать это, управляя европейскими первоклассными пассажирскими поездами».

Всего обучение машинистов продлится девять месяцев: в течение первых четырех месяцев проводятся теоретическая общая подготовка машинистов и первая практика вождения. После успешного завершения общей подготовки машинистов и сдачи экзамена на права машинистов локомотивов в Транспортном департаменте студенты переходят на сертификационную подготовку продолжительностью до пяти месяцев, где они знакомятся с конкретными железнодорожными линиями и поездами.

Elron ищет 11 студентов для общего обучения по специальности машинист. Заявку можно подать до 27 августа, обучение начнется в ноябре. Кандидат должен иметь среднее образование, знать эстонский язык как минимум на уровне B1 и не позднее февраля 2024 года достичь 20-летнего возраста.

Подробнее об организации обучения машинистов можно узнать на инфоднях Центра обучения Elron, которые пройдут 16 и 23 августа с 13.00 до 14.30 в офисе Elron в Таллинне на бульваре Вабадузе, 176.