Я уже давно не инвестирую деньги клиентов в Россию и не буду начинать это делать. При желании инвестировать в Китай приходится соглашаться с фразой «коммунисты всегда лгут», говорит руководитель инвестиционного отдела Redgate Wealth Пеэтер Коппель.
Эстонию настигла расплата за красивую жизнь: повышение налогов вряд ли поможет
Журналист Ромет Креэк поговорил с бывшим стратегом частного банковского обслуживания SEB Пеэтером Коппелем о допущенных в прошлом экономических ошибках и том, на что можно надеяться в будущем.
- Есть ли в истории пример, когда какому-нибудь государству удалось разбогатеть за счет повышения налогов?
- К сожалению, идеологические галлюцинации такого рода возможны и в здравом уме. Я не знаю ни одного прецедента, который бы увенчался успехом. На мой взгляд, во всем западном мире качество управления с точки зрения экономической политики на протяжении долгого времени все же оставалось очень низким.
Поэтому долговое бремя так тяжело, и теперь пришло время расплаты за красивую жизнь. Некоторые говорят, что оно постучало в наши двери с греческим кризисом, но отступило, потому что Центральный банк нашел переключатель на печатном станке для денег. На самом деле, конечно, проблема никуда не делась, и вынужденное повышение налогов будет проблемой для всего развитого мира.
Для такой маленькой страны, как наша, это сродни ситуации, когда два человека убегают от льва. Думаете, надо бежать быстрее льва? Нет. Надо бежать быстрее, чем второй человек. Поэтому, чтобы поддерживать успешную экономику в эпоху растущих налогов, важно быть в их отношении более дружелюбными, чем другие.
Было бы здорово, если бы мы смогли продолжить один из самых успешных рыночных экономических экспериментов в истории. Похоже, что сейчас мы совсем не хотим этого делать, будто бы нам и не нравятся восстановление и рост благосостояния.
- Как вы относитесь к инвестициям в Китай?
- При инвестировании в Китай есть одно исключительно важное правило. Если вы с ним считаетесь, то, вероятно, сами знаете, что делаете. Это правило гласит: коммунисты всегда лгут. Если вы с ним согласны и можете выстоять под натиском всего фантастического спектра рисков, который подразумевает эта фраза, то пожалуйста: инвестируйте.
- Почему, инвестируя в Россию, люди снова и снова с удивлением обнаруживают, что это игра в русскую рулетку?
- Когда-то на предыдущем месте работы, после аннексии Крыма, было принято решение, что мы больше не будем вкладывать деньги наших клиентов в Россию и все. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, это было правильное решение. Есть места, где такой уровень политического риска, что приходится считаться с потенциальной потерей всех своих денег. Важный вопрос заключается еще и в том, готовы ли вкладывать туда деньги с точки зрения этики
- В Эстонии на протяжении многих лет во многих инвестиционных домах говорили, что российские акции очень дешевые. Теперь получается, что они стали еще дешевле?
- Такие разговоры действительно были довольно популярными в какое-то время. Если вы посмотрите на средние коэффициенты развивающихся рынков, то увидите, что российские акции в разное время были на 20-40 процентов дешевле среднего уровня. Когда были на 40 процентов дешевле, то покупали. Однако начиная с 20, ситуация не улучшалась. На таких рынках необходимо учитывать чрезвычайно важную вещь. Если что-то очень долго стоит дешевле, может быть, это не просто так. Россия в этом отношении является прекрасным примером. И была причина, по которой акции стоили дешевле. Должны были быть еще дешевле.
- Продолжится ли неплохой рост фондового рынка в этом году или праздник скоро закончится?
- Долговечность его весьма сомнительна. На рынке также действуют институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, страховые компании и т.д.). Как правило, они начинают участвовать в этом ралли с опозданием. Так и в этот раз. В инвестиционные комитеты этих инвесторов обычно состоят из людей, которые разделяют мнение о фундаментально обоснованных уровнях цен. Многие из этих людей знают, что они на хвосте у того, что потенциально является очень хорошей вещью в очень долгосрочной перспективе, но сегодняшний день все еще куплено задорого.
У этих учреждений, возможно, не было другого выбора, кроме как бежать со стадом. Однако, если сегодня кто-то инвестирует в то, что, исходя из фундаментального контекста, все еще является чрезмерно дорогим, может ли он нервничать больше среднего? Я думаю, что да. В таких обстоятельствах не исключена ситуация, когда «поднимаешься по лестнице, а спускаешься на лифте». Нужно действовать осторожно, когда чудесная по доходности инвестиция становится не дорогой, а очень дорогой по всем возможным параметрам.
Есть еще один момент, который, глядя на Соединенные Штаты и на тот мощный подъем, который обеспечили семь храбрецов этого технологического сектора, нельзя исключать: возможно, победный скачок еще предстоит сделать. Это может произойти, когда капитулируют те, кто все время твердил себе, что это дорого, не занимали никакой позиции и теперь сдадутся.
За этим может последовать несколько более серьезная проблема. Ралли по-прежнему имеет тенденцию кончаться на пике эйфории, а не в пессимизме. На мой взгляд, эйфория еще не стала сумасшедшей. Вы смотрите на показатели Nvidia и думаете, что это фантастическая компания и за ее продукцией стоит очередь, но это похоже на игру в музыкальные стулья. Когда музыка останавливается, у одного из игроков не оказывается стула. Здесь же, когда музыка умолкает, то многие игроки остаются без денег.
Это совершенно не означает, что в фундаментальном контексте эта космически дорогая компания является плохой и не может оправдать свою цену или даже предложить неплохую доходность, скажем, через десятилетие. Если посмотреть на аналогичные исторические ситуации, то я думаю, что в какой-то момент ее можно будет купить по несколько более разумным ценам.
- Но не только технологические гиганты стоят дорого. Отношение цены к прибыли Berkshire Hathaway Уоррена Баффета составляет более ста, и это при рекордных квартальных доходах.
- Среди инвесторов такая сделка - протоптанная тропа. Многие относятся к компании как к обычным инвестициям, как другие используют индексные фонды. За годы работы Баффетт создал замечательный инвестиционный процесс, который и создает ценность. Возможно, рынок оценил его чуть выше в каком-то порыве эйфории.
- Стоит ли врываться в зеленый переход пораньше или же подождать, пока найдутся деньги и сырье?
- Все знают, что таков план - сделать нас зелеными. Они знают, что это решено, это должно быть сделано. Известно, что решено, это надо делать. Я не против мысли об этом. Однако если в инвестиционном мире есть нечто, о чем знают все, так какую тогда прибыль можно выжать из такого рынка? Вы просто не сможете получить оттуда некую фантастическую доходность.
Явная проблема зеленого поворота заключается в том, что этот процесс движется, так сказать, сверху вниз. Правительства и власть решаю: «Сделаем это!». К сожалению, я не могу назвать много инноваций, которые были насильственно интегрированы сверху вниз, за исключением высадки на Луну и создания ядерного оружия.
В целом инновации по-прежнему являются восходящим процессом. Поскольку в целом люди все больше осознают, что расти по шею в мусоре - не лучшая идея, думаю, настоящий поворот и на этот раз произойдет снизу вверх.
- Почему вы скептически относились к сырью?
- Ранней весной я немного скептически относился к нему с тактической точки зрения, но сейчас скептицизм начал ослабевать. Если монетарная политика центральных банков начнет немного смягчаться, это будет позитивно для сырьевых товаров. Цена на нефть подталкивается производителями в диапазон, начинающийся от восьми. Добыча других видов сырья также является энергоемким.
С точки зрения стратегии, я считаю, что сырье - это хорошая инвестиционная идея. Предположим, что в долгосрочной перспективе мы находимся в условиях инфляции. В этом случае сырьевые товары являются одним из инструментов хеджирования инфляции. Уже по одной этой причине существует определенный спрос на сырье. Однако если дорожает энергия, то дорожают и другие виды сырья. Если легкодоступные ресурсы исчерпаны или вот-вот будут исчерпаны, то для их добычи приходится лезть все глубже и глубже и тратить все больше и больше ресурсов. Это приводит к росту цен. Чем дальше, тем у меня более положительный взгляд на сырье.