Эстонию настигла расплата за красивую жизнь: повышение налогов вряд ли поможет

- Как вы относитесь к инвестициям в Китай?

- При инвестировании в Китай есть одно исключительно важное правило. Если вы с ним считаетесь, то, вероятно, сами знаете, что делаете. Это правило гласит: коммунисты всегда лгут. Если вы с ним согласны и можете выстоять под натиском всего фантастического спектра рисков, который подразумевает эта фраза, то пожалуйста: инвестируйте.

- Почему, инвестируя в Россию, люди снова и снова с удивлением обнаруживают, что это игра в русскую рулетку?

- Когда-то на предыдущем месте работы, после аннексии Крыма, было принято решение, что мы больше не будем вкладывать деньги наших клиентов в Россию и все. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, это было правильное решение. Есть места, где такой уровень политического риска, что приходится считаться с потенциальной потерей всех своих денег. Важный вопрос заключается еще и в том, готовы ли вкладывать туда деньги с точки зрения этики

- В Эстонии на протяжении многих лет во многих инвестиционных домах говорили, что российские акции очень дешевые. Теперь получается, что они стали еще дешевле?