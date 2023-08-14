Судьба декана, раздобывшего данные о бездетных женщинах Эстонии, решится сегодня

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер сегодня встретится с деканом Раулем Эаметсом, который без разрешения вуза получил данные для фонда Pere Sihtkapital. Затем должно быть принято решение, останется ли Эаметс на своем посту или нет.
Ассер подтвердил Tartu Postimees, что уже сегодня утром обсуждал со своими коллегами скандал вокруг Эаметса. «Дело очень серьезное, сегодня я также встречусь с Раулем Эаметсом», - сказал Ассер. Первый разговор на эту тему у них состоялся в конце прошлой недели, но тогда никакого конкретного решения принято не было.
Ассер не захотел спекулировать на тему того, что будет с Эаметсом после собрания.
Аналитический центр по демографической политике Pere Sihtkapital, основанный при поддержке партии «Отечество», от имени Тартуского университета запросил данные тысяч бездетных женщин из регистра народонаселения и отправил им анкету, содержащую личные и местами деликатные вопросы. Так, например, интересовались, почему у женщины нет детей и какой у нее сексуальный опыт.
Личные данные были получены деканом социальных наук Раулем Эаметсом, который также связан с Pere Sihtkapital. Разрешения комиссии по этике на такое перемещение данных получено не было.
Эаметс заявил в субботу, что готов взять на себя ответственность за содеянное. В понедельник утром на телефон он не ответил.