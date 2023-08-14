Судьба декана, раздобывшего данные о бездетных женщинах Эстонии, решится сегодня

Ассер подтвердил Tartu Postimees, что уже сегодня утром обсуждал со своими коллегами скандал вокруг Эаметса. «Дело очень серьезное, сегодня я также встречусь с Раулем Эаметсом», - сказал Ассер. Первый разговор на эту тему у них состоялся в конце прошлой недели, но тогда никакого конкретного решения принято не было.

Ассер не захотел спекулировать на тему того, что будет с Эаметсом после собрания.

Аналитический центр по демографической политике Pere Sihtkapital, основанный при поддержке партии «Отечество», от имени Тартуского университета запросил данные тысяч бездетных женщин из регистра народонаселения и отправил им анкету, содержащую личные и местами деликатные вопросы. Так, например, интересовались, почему у женщины нет детей и какой у нее сексуальный опыт.

Личные данные были получены деканом социальных наук Раулем Эаметсом, который также связан с Pere Sihtkapital. Разрешения комиссии по этике на такое перемещение данных получено не было.