POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Информатор по делу НКО Slava Ukraini вышел из-под домашнего ареста

Чернов находится под домашним арестом с 12 мая, когда, по данным украинской полиции, были обнаружены гильзы от противотанкового оружия РПГ-26 советского производства и шесть боевых гранат (Ф-1 и РГД-5) с взрывателями. в багажнике его машины. Все это оружие было незаконным.

Согласно решению суда, домашний арест Чернова продлился до 12 августа, и прокуратура на удивление не стала ходатайствовать о его продлении. Вчера в 00:01 Чернов стал свободным человеком. Но действительно он мог выйти из своего дома на свободу только с пяти часов утра, когда в городе Павлограде в Днепропетровской области, где он проживает в настоящее время, закончился комендантский час.