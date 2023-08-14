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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Информатор по делу НКО Slava Ukraini вышел из-под домашнего ареста

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Александр Чернов вчера, 9 августа, после заседания суда в Днепровской областной прокуратуре, где он ходатайствовал об освобождении из-под домашнего ареста.
Александр Чернов вчера, 9 августа, после заседания суда в Днепровской областной прокуратуре, где он ходатайствовал об освобождении из-под домашнего ареста. Фото: Jaanus Piirsalu

Сегодня из-под домашнего ареста вышел Александр Чернов, который мог раскрыть мошеннические схемы, связанные с НКО Slava Ukraini.

Чернов находится под домашним арестом с 12 мая, когда, по данным украинской полиции, были обнаружены гильзы от противотанкового оружия РПГ-26 советского производства и шесть боевых гранат (Ф-1 и РГД-5) с взрывателями. в багажнике его машины. Все это оружие было незаконным.

Согласно решению суда, домашний арест Чернова продлился до 12 августа, и прокуратура на удивление не стала ходатайствовать о его продлении. Вчера в 00:01 Чернов стал свободным человеком. Но действительно он мог выйти из своего дома на свободу только с пяти часов утра, когда в городе Павлограде в Днепропетровской области, где он проживает в настоящее время, закончился комендантский час.

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