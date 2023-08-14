Пальтс: женщины, родившие менее трех детей, не должны критически высказываться по поводу скандала

Портретное фото журналистки сопровождается подписью: «Женщины, родившие менее трех детей /.../, не должны высказываться критически по этому вопросу и пользоваться любыми промахами перед вагоном своей политической идеологии», – заявил Пальтс в открытом посте в социальных сетях.

«Это не упрек женщинам в том, что они не рожали. Роды – это действительно глубоко личное дело каждого. Однако это призыв сопереживать своей стране. Стране, главной проблемой которой является низкая рождаемость. Правильные люди ищут решения, политические идеологи – корысть», – пишет бывший мэр Таллинна и многолетний политик.

Одна из руководителей партии «зеленых» Эвелин Сепп опубликовала комментарий, в котором говорится, что она была ошеломлена высказываниями политика: «Таков уровень обновленной партии "Отечество" и Урмаса Рейнсалу. Видимо, сама спрошу и сама же и отвечу: разве так можно спасти семейную политику Эстонии, повысить чувство защищенности женщин и их ценность в обществе, оправдать партию в случае, когда видный деятель предал университет, государство, все научное сообщество, перечеркнул доверие ученых и государства к получению и использованию данных для будущих исследований. Но стоит высказаться против, как сам оказываешься в похожей ситуации!?» – рассуждает Сепп.

На публикации Пальтса и Сепп отреагировала Леа Данильсон-Ярг, недавний кандидат в лидеры «Отечества», которая попросила своего коллегу по партии удалить этот пост. «Это совершенно неуместно. Я тоже во многом не согласна с Вильей Кийслер, но это не может служить оправданием для личных нападок. Со своей стороны, мы сохраняем достоинство, даже если кто-то пытается напасть на нас с помощью лжи и наглости. "Отечество" – благопристойная партия, мы не будем отвечать», – написала она.