В стогу сена в Эстонии найден мужчина, объявленный в розыск в Финляндии

В минувший вторник около 12 часов в полицию сообщили, что в деревне Мяэкюла на Сааремаа в стогу сена находится фургон, в котором может быть водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Патруль, приехавший на вызов, установил, что это был автомобиль Hyundai, в котором сидел 53-летний мужчина, сказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.
«При проверке выяснилось, что этот человек находится в розыске в Финляндии», - сказал Пуйестеэ.
Полицейские задержали его и доставили в отделение полиции.