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В стогу сена в Эстонии найден мужчина, объявленный в розыск в Финляндии

, старший редактор Saarte Hääl
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Сено. Иллюстративный снимок.
Сено. Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm / Sakala

В минувший вторник около 12 часов в полицию сообщили, что в деревне Мяэкюла на Сааремаа в стогу сена находится фургон, в котором может быть водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Патруль, приехавший на вызов, установил, что это был автомобиль Hyundai, в котором сидел 53-летний мужчина, сказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.

«При проверке выяснилось, что этот человек находится в розыске в Финляндии», - сказал Пуйестеэ.

Полицейские задержали его и доставили в отделение полиции.

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