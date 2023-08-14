ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Лукашенко придется самому кормить находящихся в Беларуси вагнеровцев

У самого Пригожина, конечно, нет средств, чтобы содержать несколько тысяч солдат в лагерях в Беларуси и обеспечивать тем самым их лояльность. Как можно вспомнить, Лукашенко перед тем, как вагнеровцы обосновались в Беларуси, публично заявил, что его правительство не будет платить им деньги.

Можно предположить, что Россия хочет набрать из этих людей как можно больше солдат для службы в российской армии, причем скорее для решения задач именно в Украине, а не где-либо еще. Пока же этот процесс готовится, вагнеровцев в Беларуси можно использовать в качестве сдерживающего фактора в деятельности по влиянию в отношении Европы.

Майор Томов

В украинских СМИ активно циркулируют видеокадры с майором российской армии Томовым, который был мобилизованным офицером, и в итоге стал исполнять обязанности командира батальона. Он был взят в плен украинскими войсками; это произошло, по некоторым данным, на восточном берегу Днепра. На опубликованных видеофрагментах видно, что майор Томов сотрудничает с украинской армией и подробно рассказывает о проблемах в российской армии. Это очень классическая операция влияния для укрепления собственного боевого духа и для подавления боевого духа противника.

В последние несколько недель украинские СМИ стали публиковать все больше информации о взятых в плен российских солдатах, что в предыдущие месяцы делалось крайне редко. Кроме того, было немало сообщений в последние дни как о вооруженных, так и о невооруженных столкновениях между различными частями российской армии в тылу южного фронта.