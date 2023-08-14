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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Лукашенко придется самому кормить находящихся в Беларуси вагнеровцев

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • Россия провела на Черном море инфооперацию
  • Беларусь вынуждена выделять средства вагнеровцам
  • В украинских СМИ появляется все больше информации о плененных российских военных

У бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси возникли серьезные проблемы с финансированием. Вполне вероятно, что Беларусь будет вынуждена обеспечивать их из собственных средств. Ранее Александр Лукашенко публично заявлял, что его правительство не будет платить вагнеровцам деньги, напоминает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Как и можно было ожидать, сегодня ночью российская армия нанесла авиаудар по Одессе. В ходе трех волн атак с баз Черноморского флота было выпущено 15 иранских беспилотников и восемь крылатых ракет «Калибр». По официальным украинским данным, все цели были сбиты, но часть обломков упала на торговый центр и вызвала пожар. Вчерашняя атака была важной частью операции российского командования по установлению блокады украинских портов с помощью Черноморского флота.

Российская инфооперация

Кроме того, была организована информационная операция. Минобороны России сообщило, что ранним утром 13 августа корабль Черноморского флота России открыл предупредительный огонь в сторону судна, направлявшегося в украинский порт Измаил. Также для наблюдения за кораблем был поднят в небо боевой вертолет, и, наконец, на корабле была проведена инспекция. Утверждается, что применение силы было вызвано отказом экипажа корабля остановиться. Остается неясным, почему кораблю все же в итоге разрешили продолжить движение. Экипаж сухогруза позже сообщил, что никаких силовых задержаний не проводилось.

Корабль получил по радиосвязи требование от российского военного корабля снизить скорость, но вместо этого изменил курс, направившись в сторону территориальных вод Турции. Трудно определить, какая сторона дает правдивую версию событий. В целом можно ожидать, что российская сторона опубликует некое визуальное подтверждение своих успешных действий, чтобы добиться закрепления желаемого результата. Поэтому можно предположить, что это была информационная операция, организованная Россией с целью инсценировки морской блокады украинских портов.

Украина работает над созданием функциональных навигационных каналов к портам в дельте Дуная. Пока нет информации о том, что эти каналы уже активно функционируют, хотя некоторые суда уже заходили в украинские порты. Российскому Черноморскому флоту пока не удалось установить блокаду. Как хорошо известно, Украина, в свою очередь, пригрозила атаковать с середины этой недели российские черноморские порты и суда, движущиеся в территориальных водах Украины у оккупированных территорий (в окрестностях Крыма и в регионе Азовского моря).

Кроме того, некоторые посредники во главе с Турцией пытаются достичь новой договоренности об экспорте зерна из украинских и российских портов. Это в известной степени решающий момент. Россия главным образом может наносить удары с воздуха, но для визуализации блокады необходимо еще и маневрировать флотом на море. Если Украине удастся провести несколько успешных атак морскими беспилотниками, это повлияет не только на морскую блокаду, но и на всю боеспособность российской армии на южном фронте.

Материальные затруднения вагеровцев

Вчера была распространена оценка британской разведки, согласно которой у подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларуси возникли серьезные проблемы с финансированием. Было высказано предположение, что Беларусь будет вынуждена обеспечивать их из собственных средств. Вполне понятно, что пока вагнеровцы, дислоцированные в Беларуси, будут просто торчать в лагерях, мотивационную зарплату им никто платить не будет. Финансовое давление на солдат, безусловно, является частью плана по их маргинализации.

У самого Пригожина, конечно, нет средств, чтобы содержать несколько тысяч солдат в лагерях в Беларуси и обеспечивать тем самым их лояльность. Как можно вспомнить, Лукашенко перед тем, как вагнеровцы обосновались в Беларуси, публично заявил, что его правительство не будет платить им деньги.

Можно предположить, что Россия хочет набрать из этих людей как можно больше солдат для службы в российской армии, причем скорее для решения задач именно в Украине, а не где-либо еще. Пока же этот процесс готовится, вагнеровцев в Беларуси можно использовать в качестве сдерживающего фактора в деятельности по влиянию в отношении Европы.

Майор Томов

В украинских СМИ активно циркулируют видеокадры с майором российской армии Томовым, который был мобилизованным офицером, и в итоге стал исполнять обязанности командира батальона. Он был взят в плен украинскими войсками; это произошло, по некоторым данным, на восточном берегу Днепра. На опубликованных видеофрагментах видно, что майор Томов сотрудничает с украинской армией и подробно рассказывает о проблемах в российской армии. Это очень классическая операция влияния для укрепления собственного боевого духа и для подавления боевого духа противника.

В последние несколько недель украинские СМИ стали публиковать все больше информации о взятых в плен российских солдатах, что в предыдущие месяцы делалось крайне редко. Кроме того, было немало сообщений в последние дни как о вооруженных, так и о невооруженных столкновениях между различными частями российской армии в тылу южного фронта.

Нет оснований сомневаться в том, что большое количество жертв, учащение обстрелов со стороны Украины и проблемы с логистикой вызывают среди российских сил упадок настроений. Украина, со своей стороны, пытается этот упадок усилить. По всем правилам логики, российская машина пропаганды вскоре должна будет выпустить аналогичный ролик с участием сотрудничающего украинского офицера.

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