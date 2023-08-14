Скандал из-за данных бездетных женщин Эстонии: нарушившего правила декана уволили

Он добавил, что считает важным обосновать решение и не допустить вопросов о соразмерности решения вуза. «Я считаю, что прекращение трудовых отношений является единственно возможным вариантом, поскольку Рауль Эаметс, как профессор и декан, сознательно сделал выбор, в котором он решил нарушить правила университета, не придерживался надлежащей исследовательской практики и требований научной этики, и проигнорировал требования Закона о противодействии коррупции об ограничении деятельности. Если бы ошибка была одна, университет мог бы рассмотреть предупреждение или просто досрочное увольнение с должности декана. Однако в данном случае это немыслимо, поскольку совершение последовательных нарушений было сознательным выбором. Даже после того, как инцидент стал достоянием общественности, Рауль Эаметс не осознал всей серьезности своих нарушений», - добавил Ассер.

Ректор сказал, что считает однозначно неприемлемым, что Рауль Эаметс подписал договор от имени университета с фондом, членом совета которого он является. «Нарушение усугубляется еще и тем, что, хотя по поводу заключения договора декан и обратился в мае к советнику по юридическим вопросам университета и получил четкий ответ, что университет не может заключить такой договор, он проигнорировал полученные указания. Советник по юридическим вопросам уже тогда отметил, что с договором университет берет на себя ответственность за деятельность, которой мы фактически не занимаемся, и, учитывая содержание договора, это будет сфабрикованное разрешение для фонда на получение данных о людях из регистра народонаселения. Хотя еще весной декан после этой юридической оценки заявил, что не будет подписывать договор, сейчас выяснилось иное. При этом он не зарегистрировал договор в реестре документов вуза. Таким образом, Рауль Эаметс проигнорировал четкий запрет на заключение договора, нарушил правила внутреннего распорядка вуза, принципы научной этики и антикоррупционное законодательство», - сказал Ассер.