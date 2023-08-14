Видео ⟩ Чудеса случаются: собака, которую волокла за собой машина, идет на поправку и сделала первые шаги

В четверг на прошлой неделе участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Однако под наблюдением ветеринаров чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги.

По словам спасателя животных Хейки Вальнера, в Клинике скорой ветеринарной помощи Вунтсу делают переливание крови и показатели растут. Несмотря на обезболивающие, собака все еще испытывает сильную боль и избегает движений. Однако днем ​​он более подвижен и уже делает первые шаги на улице.

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Счет за лечение Вунтса уже превышает три тысячи евро, но он вырастет еще больше. К вечеру пятницы на лечение пса для Loomapäästegrupp люди пожертвовали почти десять тысяч евро. «Вунтс почувствовал невероятную поддержку населения, и не нужно опасаться прерывания крайне необходимого лечения из-за нехватки денег», — сказал Вальнер.

Вунтс требует часов усилий от нескольких человек в день. «Каждый раз, когда я иду в клинику, что я делаю очень часто, я вижу, как кто-то хлопочет возле него. Самой большой проблемой и серьезной головной болью является регенерация кожи. Почти безнадежное предприятие, и его тело под бинтами напоминает что-то увиденное на мясном прилавке, поскольку мертвая ткань нуждается в удалении. Из-за сильной боли все приходится делать под наркозом. Прогресс виден, но мы все еще находимся в начальной фазе восстановления», - сказал Вальнер.

Вунтс весь в бинтах и поэтому немного напоминает фараона. Фото: Loomaveeb