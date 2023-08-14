Видео ⟩ Чудеса случаются: собака, которую волокла за собой машина, идет на поправку и сделала первые шаги

В четверг на прошлой неделе участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Однако под наблюдением ветеринаров чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги.
По словам спасателя животных Хейки Вальнера, в Клинике скорой ветеринарной помощи Вунтсу делают переливание крови и показатели растут. Несмотря на обезболивающие, собака все еще испытывает сильную боль и избегает движений. Однако днем он более подвижен и уже делает первые шаги на улице.
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Счет за лечение Вунтса уже превышает три тысячи евро, но он вырастет еще больше. К вечеру пятницы на лечение пса для Loomapäästegrupp люди пожертвовали почти десять тысяч евро. «Вунтс почувствовал невероятную поддержку населения, и не нужно опасаться прерывания крайне необходимого лечения из-за нехватки денег», — сказал Вальнер.
Вунтс требует часов усилий от нескольких человек в день. «Каждый раз, когда я иду в клинику, что я делаю очень часто, я вижу, как кто-то хлопочет возле него. Самой большой проблемой и серьезной головной болью является регенерация кожи. Почти безнадежное предприятие, и его тело под бинтами напоминает что-то увиденное на мясном прилавке, поскольку мертвая ткань нуждается в удалении. Из-за сильной боли все приходится делать под наркозом. Прогресс виден, но мы все еще находимся в начальной фазе восстановления», - сказал Вальнер.
Большую тревогу вызывало то, что Вунтсу не хотелось есть или ходить по нужде, что тоже было совершенно нормально. На сегодня эта проблема уже решена. Сегодня, по словам Вальнера, Вунтс по-прежнему напоминает закутанных в бинты мумии фараонов. «Ничего не поделаешь, поскольку всегда легче сломать, чем починить. Иногда я называю его фараоном, и ему, кажется, даже нравится это имя, поскольку его хвост очень энергично виляет».