Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Видео ⟩ Чудеса случаются: собака, которую волокла за собой машина, идет на поправку и сделала первые шаги
Вунтс восстанавливается. Фото: Loomaveeb
Facebook Twitter
Comments

В четверг на прошлой неделе участники дорожного движения в деревне Руила в Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены: водитель тащил за машиной свою собаку. Однако под наблюдением ветеринаров чудом выживший пес Вунтс уже делает свои первые непростые шаги.

По словам спасателя животных Хейки Вальнера, в Клинике скорой ветеринарной помощи Вунтсу делают переливание крови и показатели растут. Несмотря на обезболивающие, собака все еще испытывает сильную боль и избегает движений. Однако днем ​​он более подвижен и уже делает первые шаги на улице. 

Смотрите видео:

Счет за лечение Вунтса уже превышает три тысячи евро, но он вырастет еще больше. К вечеру пятницы на лечение пса для Loomapäästegrupp люди пожертвовали почти десять тысяч евро. «Вунтс почувствовал невероятную поддержку населения, и не нужно опасаться прерывания крайне необходимого лечения из-за нехватки денег», — сказал Вальнер.

Вунтс требует часов усилий от нескольких человек в день. «Каждый раз, когда я иду в клинику, что я делаю очень часто, я вижу, как кто-то хлопочет возле него. Самой большой проблемой и серьезной головной болью является регенерация кожи. Почти безнадежное предприятие, и его тело под бинтами напоминает что-то увиденное на мясном прилавке, поскольку мертвая ткань нуждается в удалении. Из-за сильной боли все приходится делать под наркозом. Прогресс виден, но мы все еще находимся в начальной фазе восстановления», - сказал Вальнер.

Вунтс весь в бинтах и поэтому немного напоминает фараона. 
Вунтс весь в бинтах и поэтому немного напоминает фараона. Фото: Loomaveeb

Большую тревогу вызывало то, что Вунтсу не хотелось есть или ходить по нужде, что тоже было совершенно нормально. На сегодня эта проблема уже решена. Сегодня, по словам Вальнера, Вунтс по-прежнему напоминает закутанных в бинты мумии фараонов. «Ничего не поделаешь, поскольку всегда легче сломать, чем починить. Иногда я называю его фараоном, и ему, кажется, даже нравится это имя, поскольку его хвост очень энергично виляет».

Вунтс делает свои первые шаги. 
Вунтс делает свои первые шаги. Фото: Loomaveeb

Всеобщий друг Вунтс

Вунтс - друг для всех, и от персонала клиники о нем можно услышать только хорошее. Хотя Вунтс окружен заботой, Вальнер все равно навещает его два-три раза в день. Просто с ним гуляет, гладит и болтает, чтобы его немного утешить.

«Он отвечает - иногда рычит и бурчит. Изредка хнычет, но довольно тихо. Вунтс не из нытиков. Мне предлагали взять его себе, но у меня дома уже есть два спасенных типа, так что сейчас это просто невозможно. Поэтому я построил между нами тонкую невидимую стену, чтобы чрезвычайно дружелюбный и ласковый пес ничего себе не напридумывал», - говорит Вальнер.

Вунтс в клинике под присмотром ветеринаров. 
Вунтс в клинике под присмотром ветеринаров. Фото: Loomaveeb

Появился близкий Вунтса

По словам Вальнера, один из сыновей владельца также хотел увидеть Вунтса и поучаствовать в оплате его счета. «Его не подпускали к собаке и деньги не принимали», - сказал он.

По словам Вальнера, он не установил, что бывший владелец умышленно причинил вред животному, и к такому же выводу пришла полиция. Вскоре Вальнер пообещал рассказать подробнее о точных обстоятельства случившегося.

Вальнер не может не поблагодарить за доброжелательное отношение к животным полицейских, профессионализм ветеринаров, а также заботу и доброжелательность, которые в настоящее время объединяют всех любителей животных. «Все это сильно! Просто очень сильно! Но главное, что сам Вунтс очень хочет жить и делает первые робкие шаги после перерождения».

Поддержите борьбу Вунтса за жизнь!

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Пояснение: Vuntsi ravikulud

Телефоны для пожертвований Loomapäästegrupp MTÜ:

900 1313 (5.-)

900 1414 (10.-)

900 2323 (25.-)

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх