Видео ⟩ В Нарве пьяный мужчина устроил стрельбу: пули попали в окна жилого дома

Поздно вечером полиция была вызвана на улицу Харидузе, где мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, попав в окна жилого дома. Когда на место происшествия прибыли полицейские патрули, он держал огнестрельное оружие в обеих руках и не подчинялся приказам полицейских, сообщил представитель Идаской префектуры.

Чтобы предотвратить эскалацию событий до такой степени, когда нарушитель мог причинить вред себе или окружающим, полицейские применили электрошокер. Медики убедились, что мужчина пришел в себя после удара током, после чего он был задержан как подозреваемый в совершении преступления.