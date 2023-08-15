МНЕНИЕ ⟩ Пророссийское прошлое некоторых украинских «экспертов» и случай беженки Быковой

Примерно в 2017-2019 гг. Анне также активно приглашалась в качестве политтехнолога на различные youtube-площадки, где в риторике Анне уже прослеживается откровенная поддержка Юлии Тимошенко, что вряд ли можно записать ей в пассив.

Но, тем не менее, уже с 2020 года она активно публикуется на ресурсе популярного антиукраинского блогера (а затем и лидера политической партии прокремлевского толка) Анатолия Шария, где она вместе со своим супругом Михаилом Железняком, похоже, занималась оказанием политтехнологических услуг.

После 24 февраля «человеку Шария» в Украине стало делать нечего

Логично, что после сотрудничества с политической силой, которая продвигала откровенно антиукраинские нарративы, в Украине после 24 февраля 2022 года найти себя в родной «стезе» стало для Анне достаточно проблематично.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Для одних война - это горе, смерти и разрушения, а для других - это возможность легально получить право трудоустройства в ЕС и одновременно начать с чистого листа свою карьеру в небольшой - и, кажется, совсем свободной от подобных «журналистов» - стране.

Не секрет, что Эстония является одним из главных адвокатов Украины в мире, что она очень лояльна к гражданам Украины, особенно к тем, кто декларирует свою преданность украинской государственности.