Профессиональный спортсмен спустил в азартные игры почти миллиард евро

Микельсон говорил о своей зависимости от ставок на спорт более десятка лет назад. Но теперь один из самых успешных американских спортивных предсказателей всех времен Билли Уолтерс написал в своей книге «Игрок: секреты жизни в опасности», что Микельсон хочет играть больше, чем кто-либо другой.

«Учитывая уровень доходов Фила, я не увидел проблем с его азартными играми. Он большой игрок, а крупные игроки делают большие ставки», — написал Уолтерс, который сообщил, что Микельсон хотел поставить 365 000 евро в 2012 году на то, что США выиграют Кубок Райдера.

Сумма показалась Уолтерсу слишком большой.

«Ты с ума сошел?» — спросил он у Микельсона. Некоторое время назад подсчитали, что Микельсон проиграл в азартных играх десятки миллионов евро. Но теперь Уолтерс выступил с заявлением, что суммы во много раз выше.

«Исходя из наших отношений и того, что я впоследствии слышал от других, проигрыш Фила в азартных играх приближался не к 35 миллионам евро, как сообщалось ранее, а к 95 миллионам евро. В общей сложности за последние три десятилетия он спустил почти миллиард евро», — написал Уолтерс в книге.

Однако это не означает, что карьера Микельсона пострадала. Его состояние оценивается в 800 миллионов евро. Например, в прошлом году он стал первым игроком в Liv Tour, организованном Саудовской Аравией, и, как сообщается, заработал там более 180 миллионов евро.