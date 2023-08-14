Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Премьер-министр Латвии уходит в отставку

BNS
Facebook Twitter
Comments
Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш. Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш («Новое Единство») в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут «Новое Единство», Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные», сообщает BNS.

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх