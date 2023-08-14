Премьер-министр Латвии уходит в отставку

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут «Новое Единство», Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные», сообщает BNS.