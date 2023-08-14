Премьер-министр Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш («Новое Единство») в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.
На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.
Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут «Новое Единство», Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные», сообщает BNS.
Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.