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Его жизнь может быть в опасности: в Ласнамяэ пропал 77-летний Владимир

rus.postimees.ee
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Владимир.
Владимир. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Владимира, который вчера ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся.

Рост Владимира – около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. Одет в куртку цвета хаки и брюки того же цвета или джинсы. Он говорит по-русски.

Пока неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на улице Юмера в Таллинне в воскресенье, его телефон выключен. Ранее Владимир подобным образом не исчезал. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья его жизни может угрожать опасность.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем Владимире, звонить по телефону 112.

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