Его жизнь может быть в опасности: в Ласнамяэ пропал 77-летний Владимир

Рост Владимира – около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. Одет в куртку цвета хаки и брюки того же цвета или джинсы. Он говорит по-русски.

Пока неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на улице Юмера в Таллинне в воскресенье, его телефон выключен. Ранее Владимир подобным образом не исчезал. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья его жизни может угрожать опасность.