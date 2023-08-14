Полиция нашла 13-летнюю Генели

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели, которая в начале месяца покинула Маарьямааскую образовательную коллегию, чтобы навестить семью на Сааремаа. До дому девушка не добралась, в школу тоже не вернулась, и сведений о том, где она до сих пор находится, нет, сообщает Лыунаская префектура полиции.
В начале августа Генели из Маарьямааской образовательной коллегии разрешили посетить Сааремаа, где живет ее семья. Спустя несколько дней выяснилось, что девочка домой не приехала, в учебное заведение она тоже не вернулась. Ни родители, ни сотрудники школы не знали, куда она могла отправиться и с кем она проводит время.
С родителями и друзьями Генели связались, но никто не знал, где она. Было проверено несколько адресов на Сааремаа и на материке, но пока установить местонахождение девочки не удалось.
1 сентября полиция сообщила, что Генели найдена. С ней все в порядке, она вернулась в школу.