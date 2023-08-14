Полиция разыскивает 13-летнюю Генели

В начале августа Генели из Маарьямааской образовательной коллегии разрешили посетить Сааремаа, где живет ее семья. Спустя несколько дней выяснилось, что девочка домой не приехала, и в учебное заведение она тоже не вернулась. Ни родители, ни сотрудники школы не знают, куда она могла отправиться и с кем она проводит время.

С родителями и друзьями Генели связались, но где она находится, никто не знает. Было проверено несколько адресов как на Сааремаа, так и на материке, но пока установить местонахождение девочки не удалось.