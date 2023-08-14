«Это вполне по-христиански!» Председатель православного братства жаждет крови украинцев

При Русской православной церкви действует братство «Радонеж», которому также принадлежит одноименная радиостанция. Весной ее лидер Евгений Никифоров в эфире телеканала «Спас», связанного с государственной Русской православной церковью, призвал россиян жечь украинцев и резать им глотки. По его словам, такое обращение соответствует канонам Ветхого Завета. Анника Лаатс, пастор прихода Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) в Ристи, говорит, что все это не имеет ничего общего с христианством.
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