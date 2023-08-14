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«Это вполне по-христиански!» Председатель православного братства жаждет крови украинцев

Лоора-Элизабет Ломп
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Евгений Никифоров, руководитель Московской православной радиостанции «Радонеж» (слева), весной выступал в ток-шоу на российском телеканале.
Евгений Никифоров, руководитель Московской православной радиостанции «Радонеж» (слева), весной выступал в ток-шоу на российском телеканале. Фото: Kuvatõmmis

При Русской православной церкви действует братство «Радонеж», которому также принадлежит одноименная радиостанция. Весной ее лидер Евгений Никифоров в эфире телеканала «Спас», связанного с государственной Русской православной церковью, призвал россиян жечь украинцев и резать им глотки. По его словам, такое обращение соответствует канонам Ветхого Завета. Анника Лаатс, пастор прихода Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) в Ристи, говорит, что все это не имеет ничего общего с христианством.

Весной Никифоров появился в телепередаче на религиозном канале «Спаc» и высказался об украинцах: «У них нет Бога! Все начинается с этого. Зеленский некрещеный. Совсем не понять, что он из себя представляет. Какой-то остаток аборта, который взялся не понятно откуда. Вы понимаете – крокодил зеленый!»

«Мы пытались договориться с ними в начале, но с демонами договариваться смысла нет, не о чем с ними говорить, – продолжил он. – Это сатана, отец всей лжи. /.../ У них нет законов. Они беззаконники». Никифоров подчеркнул, что проблема именно в этом.

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