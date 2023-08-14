«Это вполне по-христиански!» Председатель православного братства жаждет крови украинцев

Весной Никифоров появился в телепередаче на религиозном канале «Спаc» и высказался об украинцах: «У них нет Бога! Все начинается с этого. Зеленский некрещеный. Совсем не понять, что он из себя представляет. Какой-то остаток аборта, который взялся не понятно откуда. Вы понимаете – крокодил зеленый!»

«Мы пытались договориться с ними в начале, но с демонами договариваться смысла нет, не о чем с ними говорить, – продолжил он. – Это сатана, отец всей лжи. /.../ У них нет законов. Они беззаконники». Никифоров подчеркнул, что проблема именно в этом.