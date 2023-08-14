В Пирита пройдут последние бесплатные тренировки этого лета.

Тренировки пройдут на открытом воздухе, на пляжном песке. В случае дождя тренировки будут перенесены в пиритаский центр досуга (Меривялья-теэ, 3).

В понедельник, 21 августа, мы приглашаем всех детей в возрасте от 6 до 10 лет на футбольную тренировку на спортивной площадке Падрику (Вызу-теэ, 26). Тренировка подходит как для начинающих, так и для опытных любителей футбола.