Интервью ⟩ Громкая отставка: уволенный из университета декан собирается обжаловать это решение

В понедельник днем ректор Тартуского университета Тоомас Ассер заявил, что университет прекращает сотрудничество с нарушившим правила деканом факультета социальных наук Раулем Эаметсом. Рауль Эаметс планирует обжаловать это решение.
Рауль Эаметс ответил на вопросы журналиста.
- Что вы думаете о назначенном вам наказании?
- Это несоразмерно нарушению, я обязательно оспорю это. Это слишком жесткое наказание.
- Сегодня утром вы встречались с ректором Тоомасом Ассером. Что вы предложили ему в качестве решения?
- Я предлагал другие варианты, они не были приняты. Я сейчас не буду раскрывать свои аргументы.
- Как будет выглядеть процесс обжалования?
- Сперва надо начать с Комиссии по рассмотрению трудовых споров, а потом, при необходимости, продолжать в суде.
- Вам нужно покинуть Тартуский университет со дня?
- Мой договор заканчивается в ноябре, у меня еще есть незаконченные дела в университете, которые нужно доделать, но процесс оспаривания решения будет идти параллельно с моей работой.
- Вы обсуждали свое наказание и с руководством фонда Pere Sihtkapital?
- Нет, прошло еще слишком мало времени. Позже я сделаю заявление, но это все будет в свое время.