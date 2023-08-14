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Интервью ⟩ Громкая отставка: уволенный из университета декан собирается обжаловать это решение

Эйли Арула
, журналист
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Эаметс покидает кабинет ректора.
Эаметс покидает кабинет ректора. Фото: Signe Oidekivi / Tartu Postimees

В понедельник днем ​​ректор Тартуского университета Тоомас Ассер заявил, что университет прекращает сотрудничество с нарушившим правила деканом факультета социальных наук Раулем Эаметсом. Рауль Эаметс планирует обжаловать это решение.

Рауль Эаметс ответил на вопросы журналиста.

- Что вы думаете о назначенном вам наказании?

- Это несоразмерно нарушению, я обязательно оспорю это. Это слишком жесткое наказание.

- Сегодня утром вы встречались с ректором Тоомасом Ассером. Что вы предложили ему в качестве решения?

- Я предлагал другие варианты, они не были приняты. Я сейчас не буду раскрывать свои аргументы.

- Как будет выглядеть процесс обжалования?

- Сперва надо начать с Комиссии по рассмотрению трудовых споров, а потом, при необходимости, продолжать в суде.

- Вам нужно покинуть Тартуский университет со дня?

- Мой договор заканчивается в ноябре, у меня еще есть незаконченные дела в университете, которые нужно доделать, но процесс оспаривания решения будет идти параллельно с моей работой.

- Вы обсуждали свое наказание и с руководством фонда Pere Sihtkapital?

- Нет, прошло еще слишком мало времени. Позже я сделаю заявление, но это все будет в свое время.

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