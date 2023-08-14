Интервью ⟩ Громкая отставка: уволенный из университета декан собирается обжаловать это решение

Рауль Эаметс ответил на вопросы журналиста.

- Что вы думаете о назначенном вам наказании?

- Это несоразмерно нарушению, я обязательно оспорю это. Это слишком жесткое наказание.

- Сегодня утром вы встречались с ректором Тоомасом Ассером. Что вы предложили ему в качестве решения?

- Я предлагал другие варианты, они не были приняты. Я сейчас не буду раскрывать свои аргументы.

- Как будет выглядеть процесс обжалования?

- Сперва надо начать с Комиссии по рассмотрению трудовых споров, а потом, при необходимости, продолжать в суде.

- Вам нужно покинуть Тартуский университет со дня?

- Мой договор заканчивается в ноябре, у меня еще есть незаконченные дела в университете, которые нужно доделать, но процесс оспаривания решения будет идти параллельно с моей работой.

- Вы обсуждали свое наказание и с руководством фонда Pere Sihtkapital?