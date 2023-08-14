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Галерея ⟩ В Таллинне прошел митинг «Путин – убийца!»

rus.postimees.ee
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В воскресенье, 20 августа, в годовщину отравления Алексея Навального российские активисты вышли на митинг «Путин – убийца!» в рамках глобальной акции Putin is a killer. В Таллинне участники собрались в парке Таммсааре.

Организаторы акции заявляют, что уже более 20 лет Владимир Путин убивает своих оппонентов, ведет агрессивные полномасштабные войны с соседями и уничтожает невинных людей.

«Право на жизнь – основополагающее право человека. Путин же стремится убить как можно больше невинных людей. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к протесту против убийств, против войны, против геноцида», - отмечают организаторы акции. Главное требование акции – привлечение Владимира Путина к неотвратимой ответственности.

Российские демократические активисты регулярно организуют в Таллинне митинги против войны в Украине, а также за освобождение политических заключенных России и Беларуси. Это уже девятый митинг, который организуют российские оппозиционеры в Эстонии.

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