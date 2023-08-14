Галерея ⟩ В Таллинне прошел митинг «Путин – убийца!»

Организаторы акции заявляют, что уже более 20 лет Владимир Путин убивает своих оппонентов, ведет агрессивные полномасштабные войны с соседями и уничтожает невинных людей.

«Право на жизнь – основополагающее право человека. Путин же стремится убить как можно больше невинных людей. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к протесту против убийств, против войны, против геноцида», - отмечают организаторы акции. Главное требование акции – привлечение Владимира Путина к неотвратимой ответственности.