Готовимся к 1 сентября ⟩ Узнайте, какие гаджеты не помешают учебе ребенка

Чаще всего первый телефон появляется у ребенка, когда он идет в первый класс. Продавцы гаджетов поступают достаточно благородно, советуя не рисковать и купить первый телефон в недорогом сегменте. Впрочем, дети поначалу часто теряют телефоны, роняют их на асфальт или случайно роняют, например, в стакан с соком, так что ритейлеры в накладе все равно не останутся: как показывает практика, детские смартфоны меняются гораздо чаще взрослых.