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Готовимся к 1 сентября ⟩ Узнайте, какие гаджеты не помешают учебе ребенка

, журналист
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Дети сдают смартфоны учителю, но, судя по всему, им не очень хочется.
Дети сдают смартфоны учителю, но, судя по всему, им не очень хочется. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Школа приближается неумолимо, и многие родители наверняка уже задумались о том, какой гаджет поможет их чаду оставаться на связи, но не разорит семью. Rus.Postimees проанализировал, какой смартфон или какие смарт-часы лучше купить, чтобы средство связи с миром реальным также не позволяло убегать от учебы в бесконечные миры онлайн-игр.

Чаще всего первый телефон появляется у ребенка, когда он идет в первый класс. Продавцы гаджетов поступают достаточно благородно, советуя не рисковать и купить первый телефон в недорогом сегменте. Впрочем, дети поначалу часто теряют телефоны, роняют их на асфальт или случайно роняют, например, в стакан с соком, так что ритейлеры в накладе все равно не останутся: как показывает практика, детские смартфоны меняются гораздо чаще взрослых.

Кроме того, по данным исследования TNS Emor, уже несколько лет более 60% населения Эстонии в возрасте от шести лет владеет смарт-устройствами. И если три года назад только 38% 6-8-летних детей обладали личным смартфоном и 21% — личным планшетным ПК, то сейчас их однозначно гораздо больше. В основной школе (12-14 лет) доля владельцев смартфонов давно превышает 75%.

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