Готовимся к 1 сентября ⟩ Узнайте, какие гаджеты не помешают учебе ребенка

Школа приближается неумолимо, и многие родители наверняка уже задумались о том, какой гаджет поможет их чаду оставаться на связи, но не разорит семью. Rus.Postimees проанализировал, какой смартфон или какие смарт-часы лучше купить, чтобы средство связи с миром реальным также не позволяло убегать от учебы в бесконечные миры онлайн-игр.
Чаще всего первый телефон появляется у ребенка, когда он идет в первый класс. Продавцы гаджетов поступают достаточно благородно, советуя не рисковать и купить первый телефон в недорогом сегменте. Впрочем, дети поначалу часто теряют телефоны, роняют их на асфальт или случайно роняют, например, в стакан с соком, так что ритейлеры в накладе все равно не останутся: как показывает практика, детские смартфоны меняются гораздо чаще взрослых.