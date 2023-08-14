Сборная Эстонии завоевала на домашнем чемпионате мира 36 медалей!

Во взрослых соревнованиях эстонские спортсмены 17 раз поднимались на пьедестал. Самым успешным из команды был Никита Степин, который стал трехкратным чемпионом мира и получил две серебряные медали. Анна Денисова также завоевала титул чемпионки мира, помимо золотой медали завоевала еще и две серебряные награды.

Медали также завоевали эстонцы Артём Ковалёв, София Селезнева, Элионора Тельпт, Артём Кузнецов и Даниил Малков.

В составе юниорской команды за медали боролись восемь спортсменов. Лучше всех выступили Паулина Танис и Полина Икконен, они обе завоевали две золотые и три серебряные медали. Также награды у Арину Окуневской, Анастасии Атонен, Оскара Дроздова, Михаэля Гольцмана, Артема Сутова и Ивана Головина.