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Сборная Эстонии завоевала на домашнем чемпионате мира 36 медалей!

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Сборная Эстонии по спортивному погружению. Чемпионат мира, Тарту 2023.
Сборная Эстонии по спортивному погружению. Чемпионат мира, Тарту 2023. Фото: Vitali Telpt

На прошедшем в Тарту чемпионате мира по спортивному погружению сборная Эстонии завоевала 36 медалей как во взрослой, так и в юниорской категориях.

Во взрослых соревнованиях эстонские спортсмены 17 раз поднимались на пьедестал. Самым успешным из команды был Никита Степин, который стал трехкратным чемпионом мира и получил две серебряные медали. Анна Денисова также завоевала титул чемпионки мира, помимо золотой медали завоевала еще и две серебряные награды.

Медали также завоевали эстонцы Артём Ковалёв, София Селезнева, Элионора Тельпт, Артём Кузнецов и Даниил Малков.

В составе юниорской команды за медали боролись восемь спортсменов. Лучше всех выступили Паулина Танис и Полина Икконен, они обе завоевали две золотые и три серебряные медали. Также награды у Арину Окуневской, Анастасии Атонен, Оскара Дроздова, Михаэля Гольцмана, Артема Сутова и Ивана Головина.

Спортивное погружение — один из видов подводного спорта, где спортсмену необходимо преодолеть дистанцию ​​как можно быстрее, но это усложняется различными препятствиями, которые пловцу приходится преодолевать под водой.

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