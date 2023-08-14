Что будет, если Россия решит захватить коридор между Калининградом и Беларусью? Анализ эксперта

«Вагнер» в Беларуси

Перебазирование ЧВК «Вагнер» в Беларусь создало новую политическую ситуацию в этой стране и вокруг нее. В Беларуси к концу июля появилось около пяти тысяч хорошо подготовленных бойцов, не контролируемых или, по крайней мере, не полностью контролируемых тамошними властями. А 8 августа, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, численность вагнеровцев достигла 6,5 тысяч человек. Лукашенко и его камарилью не может не волновать перспектива вмешательства этой силы во внутренние белорусские дела то ли по приказу из Москвы, то ли по инициативе Пригожина. Не меньшую озабоченность в Минске может вызывать перспектива втягивания Беларуси в войну без согласия Лукашенко. Не исключено, что в том числе с этой озабоченностью, а не только с желанием создать дополнительную угрозу для Запада, могут быть связаны слова Лукашенко о том, что его стали напрягать вагнеровцы, которые просятся на Запад», а также появляющиеся время от времени информационные вбросы о возвращении наемников из Беларуси в Россию. Последние такие сообщения появились 8 августа со ссылкой на американский Институт изучения войны, но были им же опровергнуты на следующий день.