Малый и средний бизнес: автоналог вызовет рост неравенства

Ассоциация ссылается на то, что в стране с таким небольшим населением, и где сеть общественного транспорта в нужной мере не удовлетворяет потребности многих жителей, налогообложение имущества, необходимого для удовлетворения базовых потребностей людей, неразумно.

Президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа в своем отзыве к подготавливаемому законопроекту, направленном в Министерство финансов, говорит о необходимости учитывать, что в малонаселенных районах нецелесообразно обеспечение бесперебойной работы сети общественного транспорта. «Личный автомобиль может оказаться наиболее подходящим вариантом», - пишет она.

По оценке ассоциации, влияние автоналога на малые и средние предприятия также нуждается в отдельном анализе, особенно это касается тех фирм, чья хозяйственная деятельность требует частого использования транспортных средств, в том числе фургонов.

«Введение нового налога практически одновременно с повышением налога на прибыль и налога с оборота окажет негативное влияние. Также нецелесообразно повышать налоговую нагрузку на предпринимателей в то время, когда малые и средние предприятия вынуждены повышать минимальную заработную плату», - добавляет Накурт-Мурумаа.

Позиция EVEA заключается и в том, что автопарк, зарегистрированный в Эстонии до вступления в силу нового налога, не должен им облагаться, поскольку у владельцев уже купленных транспортных средств не было выбора, приобретать транспортное средство или нет. Кроме того ассоциация считает, что при введении автоналога необходимо предусмотреть переходный период для введения ежегодного налога.