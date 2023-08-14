Малый и средний бизнес: автоналог вызовет рост неравенства

По мнению Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA), введение налога на транспортные средства в Эстонии нецелесообразно.
Ассоциация ссылается на то, что в стране с таким небольшим населением, и где сеть общественного транспорта в нужной мере не удовлетворяет потребности многих жителей, налогообложение имущества, необходимого для удовлетворения базовых потребностей людей, неразумно.
Президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа в своем отзыве к подготавливаемому законопроекту, направленном в Министерство финансов, говорит о необходимости учитывать, что в малонаселенных районах нецелесообразно обеспечение бесперебойной работы сети общественного транспорта. «Личный автомобиль может оказаться наиболее подходящим вариантом», - пишет она.
По оценке ассоциации, влияние автоналога на малые и средние предприятия также нуждается в отдельном анализе, особенно это касается тех фирм, чья хозяйственная деятельность требует частого использования транспортных средств, в том числе фургонов.
«Введение нового налога практически одновременно с повышением налога на прибыль и налога с оборота окажет негативное влияние. Также нецелесообразно повышать налоговую нагрузку на предпринимателей в то время, когда малые и средние предприятия вынуждены повышать минимальную заработную плату», - добавляет Накурт-Мурумаа.
Позиция EVEA заключается и в том, что автопарк, зарегистрированный в Эстонии до вступления в силу нового налога, не должен им облагаться, поскольку у владельцев уже купленных транспортных средств не было выбора, приобретать транспортное средство или нет. Кроме того ассоциация считает, что при введении автоналога необходимо предусмотреть переходный период для введения ежегодного налога.
EVEA считает очень важным в этом вопросе и регионально-политический аспект: по мнению ассоциации, при налогообложении автомобилей необходимо проводить различие между транспортными средствами, зарегистрированными в крупных городах и за их пределами. «Налог на транспортные средства мог бы быть выше, например, в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну, то есть там, где в качестве альтернативы действует хорошо функционирующий и дешевый или даже бесплатный общественный транспорт», - говорит Накурт-Мурумаа.
«Даже в Харьюмаа, за пределами Таллинна, несправедливо облагать налогом владение автомобилем, потому что работа общественного транспорта между Таллинном и соседними самоуправлениями налажена недостаточно хорошо или почти полностью отсутствует», - добавила Накурт-Мурумаа.
EVEA также считает, что при введении ежегодного автоналога должен учитываться возраст транспортного средства. Кроме того, по мнению ассоциации, юридически получается довольно неуклюже, если наряду с экологическим сбором появится налог, также включающий в себя углеродный сбор. Непонятна для EVEA и техническая организация регистрационного сбора.
Таким образом, EVEA считает, что введение налога на автомобили в том виде, в котором оно запланировано сейчас, нецелесообразно и не принесет ожидаемых выгод государству. По мнению ассоциации, налог станет причиной таких проблем как рост неравенства, регионально-политический ущерб от дополнительного притеснения жителей малонаселенных регионов, ущерб для бизнеса в сельской местности, возникновение ряда правовых проблем и проблем по существу для людей с особыми потребностями и других уязвимых социальных групп.
«Мы рекомендуем семь раз отмерить и один раз отрезать, т.е. обсудить тему всесторонне и предметно, и только потом возвращаться к конкретным налоговым моделям, если вообще возвращаться», - резюмирует президент EVEA.