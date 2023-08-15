УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Этим летом я поняла, что интегрирует украинцев в эстонское общество быстро и навсегда

Эстонцы, как и украинцы, исключительно музыкальная нация, и в этом наше особое сходство. Я вспоминаю, как много музыкальных событий посещала в Украине до войны, и хотя я и скучаю по ним безумно, Эстония компенсирует мой культурный голод сполна...

Наслаждаться оперой помогает древняя архитектура

Поехать на остров Сааремаа, чтобы попасть на Оперные дни, я запланировала еще в прошлом году. На самый популярный оперный фестиваль в странах Балтии эстонцы съезжаются со всей страны, и билеты на фестиваль следующего года активно раскупаются уже сейчас. Мероприятие проходит во дворе исторического замка в Курессааре, и для этого организаторы возводят оперный зал на 2000 мест!

Наконец-то был повод одеть вечернее платье; я привезла его с Украины, но так и не решилась ни разу надеть его здесь. Последний раз я выходила в нем на красную дорожку Одесского кинофестиваля, и это было за полгода до войны.. Вспоминаю, как встречала нас «жемчужина у моря», как гуляли по Приморскому бульвару, как наслаждались одесскими пляжами, и думаю, во что теперь этот город превратила путинская Россия. Сердце рвется от боли, но я верю, что Одесса еще не раз примет меня в свои объятия, и что Одесский оперный театр буде представлен на Saaremaa ooperipäevad!