И в нынешнем году лето по традиции стало очень богатой на культурные события в Эстонии порой. Директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко описывает свой опыт посещения многих культурных мероприятий в Таллинне и других эстонских городах и констатирует, что сильнее всего украинский и эстонский народы сближает именно культура. Именно через нее в наибольшей степени происходит и интеграция украинцев в эстонское общество.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Этим летом я поняла, что интегрирует украинцев в эстонское общество быстро и навсегда
В один из августовских уик-эндов я отправилась в торговый центр Kristiine Keskus - оплатить счета за телефон и интернет, сдать в химчистку вещи, а заодно и посмотреть, что продается в рамках последних скидочных компаний... В одном из магазинов мне приглянулось платье, и я пошла с ним к кассе. Как правило, я общаюсь в Эстонии в местах сферы обслуживания на английском, и мы мило перекинулись парой слов с молодым парнем за кассой.
Я рассчиталась и по привычке сказала - «Дякую», а потом поправилась - «Aitäh!», на что услышала cначала palun, потом welcome и наконец… «приходьте ще!». Я была ошеломлена. «Откуда вы знаете эту украинскую фразу?», - спросила я. И еще больше была поражена ответом: «Я слушаю украинскую группу Daha Braha, мне очень нравится это направление фолк-музыки. Вот и решил выучить на украинском пару слов. Например, я еще знаю cлово «уявы», правильно я его произношу?» - «Абсолютно правильно, - отвечаю я. - А почему вы запомнили именно это слово?» - «Потому что у этой группы есть песня с таким названием, и мне очень понравилось, как оно звучит!», - ответил мне продавец по имени Эрки.
Потом мы еще поговорили о музыке, и я посоветовала Эрки послушать «Океан Эльзы», тем более, что эта группа в ноябре приедет в Таллинн. Он заинтересовался, записал название в свой телефон, и мы договорились увидеться на концерте.
В неимоверно приподнятом настроении я вышла из магазина и меня накрыла мысль о том, что больше всего наши два народа сближает именно культура! Через нее же в наибольшей степени и происходит интеграция украинцев в эстонское общество, примеров чему масса.
В концертном зале «Эстония» продолжает звучать гимн Украины
Летняя пора вообще насыщена множеством культурных мероприятий, я даже не могу вспомнить все, которые мне удалось посетить за летние месяцы! Фестиваль Odessa Classics уже второй год проходит в Таллинне, и в этом году его организация была особенно масштабной: концерты украинских и других музыкантов проходили по многим городам Эстонии. Я лично побывала на двух мероприятиях в Концертном зале «Эстония» и была удивлена, как много эстонцев пришло послушать украинских артистов.
А еще была приятно поражена тем, что, оказывается, до сих пор каждый концерт в «Эстонии» начинается с исполнения гимна Украины! И весь зал встает! Это трогает просто до мурашек по коже…
А еще этим летом был Иванов день, на который мы все в украинских нарядах пришли петь вместе с эстонцами и ходить вокруг костра сначала вперед, потом назад. Оказывается, если пройдешь три круга задним ходом, будет тебе здоровье, краса и молодость. Я была в роскошном украинском венке, и эстонцы подходили ко мне с вопросом о том, когда я буду выступать!
Я вспоминала, как праздновала Иванов день в Украине, как мы плели с подругами веночки, а потом спускали их на воду в Днепр и ждали, в какую сторону они уплывут, а, значит, с какой стороны пожалует жених…
Поздравить Тарту с праздником приехал хор из Харькова
Еще этим летом я впервые отправилась в прекрасный город студентов и интеллектуальную столицу Эстонии - Тарту, который получил статус Европейской культурной столицы 2024 года! Поездку я приурочила к Дню города. Поздравить Тарту с Днем рождения приехала не только одна украинка, а целый хор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Николая Лысенко!
Постаралась сделать возможным этот приезд Ассоциация украинских организаций в Эстонии, и мне было безумно приятно быть причастной к организации этого события. Это был непревзойденный совместный эстонско-украинский концерт; наш хор выступал под сопровождение симфонического оркестра из Пярну. На главной площади Тарту собралось больше тысячи гостей и жителей города, среди которых теперь, конечно же, очень много украинцев.
Послушать концерт пришел и мэр города Урмас Клаас. После концерта всех артистов украинского хора и музыкантов эстонского симфонического оркестра мэр позвал на фуршет, так что у нас была возможность пообщаться. Урмас очень много делает для поддержки украинских переселенцев и его речь тронула нас до слез. В ответ украинцы спели мэру и городу «Многие лита»!
Певческий праздник поражает воображение
Через неделю песни продолжились на Певческом поле в Таллинне, когда в столицу съезжались молодые эстонцы со всех уголков света на Праздник песни и танца! Большое количество украинских детей тоже принимали участие в этом масштабном фестивале.
Увидеть, как происходит фестиваль в Эстонии, нужно хотя бы раз в жизни. Больше 30 000 певцов и танцоров было задействовано в празднике. В течение четырех часов от площади Свободы к Певческому полю стягивались участники фестиваля. Шествие - это особая часть программы, и наблюдать за ним особое удовольствие. Такого количества людей в национальных костюмах (очень похожих на украинские вышиванки) редко где увидишь в одном месте.
Я стояла, рассматривала людей в национальной одежде и любовалась. Потом уже на Певческом поле подходила и спрашивала, откуда такая красота, а она была со всех уголков Эстонии: с островов Сааремаа, Кихну, Муху, из городков и хуторов. Певческое поле пестрило яркими красками, а от количества людей просто захватывало дух… Я не видела столько людей ни на одном концерте, даже на концертах самых известных мировых исполнителей. И когда все поле слаженно поет одну песню, это просто разрывает тебя внутри.
Я была поражена тем, как эта маленькая по размерам нация бережет свои корни, свою идентичность! Эстонцы выражают свою любовь к музыке и танцам как к символу народного единства. Я представила, как бы это было здорово, если бы в Украине удалось организовать такой же фестиваль: ведь украинцы тоже так сильно любят петь и танцевать, и это не говоря уже об огромном количестве хоров и танцевальных коллективов...
Эстонцы, как и украинцы, исключительно музыкальная нация, и в этом наше особое сходство. Я вспоминаю, как много музыкальных событий посещала в Украине до войны, и хотя я и скучаю по ним безумно, Эстония компенсирует мой культурный голод сполна...
Наслаждаться оперой помогает древняя архитектура
Поехать на остров Сааремаа, чтобы попасть на Оперные дни, я запланировала еще в прошлом году. На самый популярный оперный фестиваль в странах Балтии эстонцы съезжаются со всей страны, и билеты на фестиваль следующего года активно раскупаются уже сейчас. Мероприятие проходит во дворе исторического замка в Курессааре, и для этого организаторы возводят оперный зал на 2000 мест!
Наконец-то был повод одеть вечернее платье; я привезла его с Украины, но так и не решилась ни разу надеть его здесь. Последний раз я выходила в нем на красную дорожку Одесского кинофестиваля, и это было за полгода до войны.. Вспоминаю, как встречала нас «жемчужина у моря», как гуляли по Приморскому бульвару, как наслаждались одесскими пляжами, и думаю, во что теперь этот город превратила путинская Россия. Сердце рвется от боли, но я верю, что Одесса еще не раз примет меня в свои объятия, и что Одесский оперный театр буде представлен на Saaremaa ooperipäevad!
Продолжением этого фестиваля стал для меня Фестиваль Бригитты в Таллинне, одно из главных культурных событий лета, которое я полюбила еще с прошлого года, в особенности потому, что оно происходит на руинах средневекового монастыря Святой Биргитты. Так же, как и в Курессааре, здесь специально для фестиваля возводят крышу, строят сцену с нуля и устанавливают зрительские кресла. Все эти усилия стоят того, потому что слушать оперу в исторических стенах - это особое наслаждение.
Организаторы подарили украинцам билеты на премьеру эстонской оперы «Кризис» и мы, конечно же, воспользовались этой возможностью. Современная постановка, уровень исполнения и, разумеется, музыка заслуживают особых комплиментов! Я очень благодарна организациям Tallinna Filharmoonia и Eesti Kontsert за то, что дают нам возможность интегрироваться в эстонскую культурную среду. Вдали от дома украинцам так важно наполнять себя духовно, эти мероприятия подпитывают нас и дают нам силы верить в победу.
Утка под дождевым соусом
Кроме духовной пищи, Эстония предлагает гурманам гастроудовольствия. На прошлой неделе все желающие могли в эстонской столице отведать разнообразные вкусности на высоте 50 метров. Проект Dinner in the Sky посетил Таллинн уже в десятый раз, но этот раз был особенным, потому что изысканные блюда в небе готовил украинский ресторатор Мирали Дилбази. Мирали - азербайджанец, но он давно живет в Украине и имеет ресторан - Mirali Restaurant - в Киеве. Находится он на Подоле, где теперь пустует моя квартира, поэтому я пообещала знаменитому шеф-повару, что когда вернусь в Украину, то обязательно приду к нему на ужин!
А в Таллинне я обедала под открытым небом, и это были незабываемые впечатления!
На высоте 50 метров нас накрыл сумасшедший ливень. Он поливал мою утку, но с привкусом эстонского дождя она получилась очень вкусной, по крайней мере, такой утки я еще никогда не ела… Мирали улыбался, его ничуть не смущала погода. А к десерту вышло солнце, и в этот момент на высоте птичьего полета я загадала желание, которое точно теперь должно сбыться! Оно сейчас у нас одно-единственное - победа Украины!
Когда я возвращалась домой с самого вкусного обеда в моей жизни, на одном из поворотов мне активно посигналила машина. Я судорожно начала думать, что могла нарушить, и по правильной ли полосе еду, потому что в тот момент витала в облаках. Но когда машина поравнялась с моей, я увидела за рулем симпатичного эстонца, который размахивал украинским флажком! На светофоре мы остановились, он приспустил окно дверцы машины и прокричал мне «Слава Украине! Путин х**ло!». Улыбка непроизвольно появилась на моем лице, и я, конечно же, поблагодарила парня за поддержку, а когда нажала на газ, мне вслед полетели слова «Мы переможем!»
Он сказал «победим» на украинском языке, и я вспомнила парня из магазина, который тоже ответил мне на ридной мове. Я была очень тронута. Конечно, мы победим, с такой поддержкой и солидарностью мы просто не имеем права проиграть.