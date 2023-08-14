17-летний американский баскетболист потерял сознание во время тренировки и умер

Трагедия произошла в четверг во время тренировки в средней школе Пинсон-Вэлли в Алабаме, (США). 17-летний Уайт потерял сознание посреди тренировки, и хотя ему сразу же начали делать искусственное дыхание, а медики немедленно доставили его в больницу, спасти жизнь баскетболиста не удалось.

«Он был прекрасным учеником, спортсменом и примером», — говорится в заявлении школы. Инцидент произошел утром. Причина смерти молодого человека пока не разглашается.

«Никакие слова не могут утешить его родных, близких и друзей. Я имел честь знать его лично и мне нравились его харизма и отношение. Жизнь хрупка, наслаждайтесь каждым днем ​​таким, какой он есть. Я знаю, что это Калеб жил именно так», — написал Джо Кокран, мэр Пинсона, родного города Уайта, в Facebook.