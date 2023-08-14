Последствия скандального опроса: Инспекция по защите данных начинает производство

«Цель исследования бездетности, которое в последнее время привлекло большое внимание, состояла в том, чтобы выяснить факторы, влияющие на бездетность в эстонском обществе. Исследование содержало специальные типы персональных данных: изучались доходы женщин, образование, условия жизни, а также сексуальные привычки, политические взгляды, религиозные и мировоззренческие убеждения», - заявила генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис.

Начато производство для проверки соответствия обработки персональных данных общему постановлению о защите персональных данных и Закону о защите персональных данных. Чтобы выяснить обстоятельства, Инспекция по защите данных начала надзор в отношении трех сторон инцидента: Тартуского университета, Pere Sihtkapital и RAIT Faktum & Ariko. Также добавится надзор в отношении Министерства внутренних дел.