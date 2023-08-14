Последствия скандального опроса: Инспекция по защите данных начинает производство

В связи с проведенным по заказу фонда Pere Sihtkapital исследованием, в ходе которого исследовательской компанией RAIT Faktum & Ariko выбранной на основе данных Регистра народонаселения целевой группе были отправлены анкеты, Инспекция по защите данных начала производство в отношении Тартуского университета, Pere Sihtkapital и RAIT Faktum & Ariko.
«Цель исследования бездетности, которое в последнее время привлекло большое внимание, состояла в том, чтобы выяснить факторы, влияющие на бездетность в эстонском обществе. Исследование содержало специальные типы персональных данных: изучались доходы женщин, образование, условия жизни, а также сексуальные привычки, политические взгляды, религиозные и мировоззренческие убеждения», - заявила генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис.
Начато производство для проверки соответствия обработки персональных данных общему постановлению о защите персональных данных и Закону о защите персональных данных. Чтобы выяснить обстоятельства, Инспекция по защите данных начала надзор в отношении трех сторон инцидента: Тартуского университета, Pere Sihtkapital и RAIT Faktum & Ariko. Также добавится надзор в отношении Министерства внутренних дел.
На начальном этапе надзора было выписано предписание на ограничение обработки данных и запрет на дальнейшую обработку. Предписание также распространяется на личные данные, собранные для других исследований, заказанных Pere Sihtkapital SA.