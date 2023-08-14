Полиция разыскивает 24-летнюю женщину, ушедшую из дома попечения в Вильяндимаа

Полиция просит помощи в поисках 24-летней Керли, которая в воскресенье покинула дом попечения в волости Вильянди и местонахождение которой до сих пор не установлено.
Сотрудники дома попечения сообщили полиции, что 13 августа около 17 часов Керли вышла на прогулку. Женщина сообщила персоналу учреждения, что придет примерно через час. Однако в обещанное время она не вернулась. Ее телефон отключен, и неизвестно, куда она отправилась.
Керли полновата, у нее каштановые волосы и карие глаза. На ней было темно-синее платье с белыми цветами и серые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по номеру 112.