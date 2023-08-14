Полиция разыскивает 24-летнюю женщину, ушедшую из дома попечения в Вильяндимаа

Сотрудники дома попечения сообщили полиции, что ​​13 августа около 17 часов Керли вышла на прогулку. Женщина сообщила персоналу учреждения, что придет примерно через час. Однако в обещанное время она не вернулась. Ее телефон отключен, и неизвестно, куда она отправилась.