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Полиция разыскивает 24-летнюю женщину, ушедшую из дома попечения в Вильяндимаа

rus.postimees.ee
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Керли.
Керли. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 24-летней Керли, которая в воскресенье ​​покинула дом попечения в волости Вильянди и местонахождение которой до сих пор не установлено.

Сотрудники дома попечения сообщили полиции, что ​​13 августа около 17 часов Керли вышла на прогулку. Женщина сообщила персоналу учреждения, что придет примерно через час. Однако в обещанное время она не вернулась. Ее телефон отключен, и неизвестно, куда она отправилась.

Керли полновата, у нее каштановые волосы и карие глаза. На ней было темно-синее платье с белыми цветами и серые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по номеру 112.

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