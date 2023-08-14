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Ушедшая из дома попечения 24-летняя женщина нашлась

rus.postimees.ee
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Фото: Urmas Luik

В понедельник днем полиция обратилась за помощью в поисках 24-летней Керли, которая в воскресенье ​​покинула дом попечения в волости Вильянди и не вернулась.

Сотрудники дома попечения сообщили полиции, что ​​13 августа около 17 часов Керли вышла на прогулку. Женщина сообщила персоналу учреждения, что придет примерно через час. Однако в обещанное время она не вернулась. Ее телефон был отключен.

Во вторник около полудня пресс-служба полиции сообщила, что Керли нашлась в городе Вильянди. С ней все в порядке.

В ближайшее время ее доставят обратно в дом попечения.

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