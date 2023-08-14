Мустамяэские центристы поддерживают на выборах председателя партии Михаила Кылварта

«В Мустамяэ единогласно решили, что у Михаила Кылварта есть четкое и стратегическое видение будущего Центристской партии и ее положения на политическом ландшафте Эстонии, - сказал председатель региональной организации Мустамяэ, член Рийгикогу Лаури Лаатс. - Как на посту мэра Таллинна, так и на прежних должностях Михаил Кылварт доказал свою способность вести команду к достижению целей. Мы считаем, что партии для того, чтобы выбраться из нынешнего спада, нужен взгляд на длительную перспективу, новое и свежее руководство, и не только потому, что впереди выборы в Европарламент 2024 года и местные выборы 2025 года. Самое главное - это будущее нашей страны. Эти задачи означают, что под руководством нового председателя партия должна начать сразу усиленно работать ради достижения хорошей формы».