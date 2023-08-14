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Электричество в Эстонии подорожало, в Литве и Латвии – подешевело

rus.tvnet.lv/LETA
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Электричество и его стоимость. Фото иллюстративное.
Электричество и его стоимость. Фото иллюстративное. Фото: lovelyday12/Shutterstock

Оптовые цены на электроэнергию на минувшей неделе в Эстонии выросли на 1% до 63,6 евро за мегаватт-час, в Литве и Латвии снизились на 8% до 64,3 евро.

Средняя цена на бирже Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 54% и составила 12,4 евро, сообщает компания Elektrum Lietuva.

По словам представителей компании, хотя производство ветряных электростанций на прошлой неделе сократилось на 31%, на цены в странах Балтии повлияло увеличение производства гидроэлектроэнергии и солнечной энергии.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно снизилось – на 1% до 453 ГВт/ч. В Литве потребление уменьшилось на 1% до 208 ГВт/ч, в Латвии – на 1% до 112 ГВт/ч, в Эстонии потребление выросло на 1% до 133 ГВт/ч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии снизился на 1% до 197 ГВт/ч, в том числе в Литве – на 16% до 96 ГВт/ч, в Латвии вырос на 27% до 33 ГВт/ч., в Эстонии – на 16% до 68 ГВт/ч.

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