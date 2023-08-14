Электричество в Эстонии подорожало, в Литве и Латвии – подешевело

Средняя цена на бирже Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 54% и составила 12,4 евро, сообщает компания Elektrum Lietuva.

По словам представителей компании, хотя производство ветряных электростанций на прошлой неделе сократилось на 31%, на цены в странах Балтии повлияло увеличение производства гидроэлектроэнергии и солнечной энергии.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно снизилось – на 1% до 453 ГВт/ч. В Литве потребление уменьшилось на 1% до 208 ГВт/ч, в Латвии – на 1% до 112 ГВт/ч, в Эстонии потребление выросло на 1% до 133 ГВт/ч.