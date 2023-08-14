Фото ⟩ Дом сгорел дотла: четыре человека остались без крыши над головой

Вчера, 13 августа, в 23.18 спасатели отправились в деревню Треймани в волость Хяэдемеэсте, где, по словам звонившего, горел двухэтажный жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым огнем, пламя вырывалось из всех окон и уже загорелся шифер на крыше. По предварительной информации, в доме проживали четыре человека, никого из них в это время дома не было, никто не пострадал.
Причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил жилой дом на 90 процентов.
Окончательно пожар был потушен в 1.54.