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Фото ⟩ Дом сгорел дотла: четыре человека остались без крыши над головой

Кристо Ниглас
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Двухэтажный дом в Треймани после пожара.
Двухэтажный дом в Треймани после пожара. Фото: Lääne päästekeskus

Вчера, 13 августа, в 23.18 спасатели отправились в деревню Треймани в волость Хяэдемеэсте, где, по словам звонившего, горел двухэтажный жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым огнем, пламя вырывалось из всех окон и уже загорелся шифер на крыше. По предварительной информации, в доме проживали четыре человека, никого из них в это время дома не было, никто не пострадал.

Причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил жилой дом на 90 процентов.

Окончательно пожар был потушен в 1.54.

Фото: Lääne päästekeskus
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