Регистрация электромобилей увеличилась на 79 процентов

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в Латвии регистрация электромобилей увеличилась на 119 процентов - до 901 транспортного средства, а в Литве в первой половине текущего года было зарегистрировано более 1000 электромобилей, что на 72 процента больше, чем за тот же период прошлого года.