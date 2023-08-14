Регистрация электромобилей увеличилась на 79 процентов

В первой половине этого года в Эстонии было зарегистрировано 644 электромобиля, что на 79 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в Латвии регистрация электромобилей увеличилась на 119 процентов - до 901 транспортного средства, а в Литве в первой половине текущего года было зарегистрировано более 1000 электромобилей, что на 72 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
В первом полугодии 2023 года электромобили составили 5,3 процента всего рынка новых автомобилей в Эстонии, 6,9 процентов в Литве и 9,1 процента в Латвии.