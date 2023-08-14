Нововведение в сфере кредитования: заядлые должники смогут включать себя в «черный список»?

Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер принял участие в дискуссии «Кто спасет людей от долгового рабства?» на Фестивале мнений, где прозвучало несколько идей о том, как решать долговые проблемы людей.
Помимо Сийма Таммера, в обсуждении приняли участие судья Вахур-Пеэтер Лийн, советник по долговым обязательствам Эвелин Эйхорст, а также экспертная аудитория. Дискуссию вела судья Харьюского уездного суда Кай Хярманд. В центре обсуждения была необходимость признания того, что число людей, попавших в долговую спираль, увеличивается, но осознание того, как помочь себе, у людей уменьшается. Таким образом, было предложено несколько идей о том, как контролировать рынок быстрых кредитов и предотвращать массовое появление должников, сообщает блог Финансовой инспекции.
Темой обсуждения было создание так называемого позитивного кредитного реестра, об идее которого активно говорится в последние годы. Речь идет о том, чтобы существующие финансовые обязательства физических лиц были бы видны кредиторам в одном и том же месте. По словам Таммера, такой реестр внесет больше ясности в вопрос об обязательствах человека и снизит вероятность чрезмерного заимствования. Реестр сделает кредитование более прозрачным, будет способствовать сокращению случаев мошенничества и поддержит дальнейшее развитие кредитного рынка.
Точно так же обсуждался и вопрос о том, можно ли создать «черный список», куда человек сможет себя занести сам. Это список должен поддерживать борьбу с долговой зависимостью. Такое решение используется, например, в связи с азартными играми, но, например, в Литве оно уже применяется и в сфере кредитования.
Таммер выразил пожелание, чтобы государство не откладывало бы этот вопрос в долгий ящик, а приступило бы к созданию института финансового омбудсмена при финансовой инспекции. Омбудсмен, специализирующийся на разрешении финансовых споров, существует в других государствах-членах ЕС. Он сможет восполнить сегодняшний пробел в сфере потребительских долгов, состоящий в том, что должник-потребитель не обращается в суд для защиты своих прав. По своей концепции финансовый омбудсмен был бы хорошей альтернативой дорогостоящим и изнурительным судебным разбирательствам, а также способствовал бы снижению нагрузки на суды и появлению более высокой профессиональной компетенции в соответствующей области.
Что делать, если появились долги?
Главный вывод из состоявшегося обсуждения таков, что если человек взял кредит, погашение которого вызывает затруднения, то с задолженностью нужно разбираться сразу, а не прятать голову в песок. Одной из первых вещей является осознание обязательств и обращение к кредитору, чтобы обсудить возможность получения платежных каникул, уменьшения ежемесячных платежей и т.п.; людям также должны помогать консультанты по долгам, чья работа заключается в том, чтобы оказывать поддержку людям и семьям, у которых возникли проблемы с долгами. Если возникают споры с кредитором, их сегодня может решить комиссия по потребительским спорам или суд.
Как суд может помочь должнику?
При условии, что заемщик не вводил в заблуждение кредитора путем предоставления заведомо недостоверной информации или сокрытия данных, он может ходатайствовать об уменьшении процентной ставки и других платежей.
Должник имеет возможность ходатайствовать перед судом о реструктуризации задолженности в судебном порядке путем продления срока исполнения обязательств, исполнения их по частям или уменьшения объема обязательства. Целью реструктуризации долга является преодоление трудностей с платежами и избежание процедуры банкротства. В самом худшем случае у человека есть возможность пройти через процедуру банкротства, что не должно считаться зазорным и должно делаться смело, если это необходимо.