Нововведение в сфере кредитования: заядлые должники смогут включать себя в «черный список»?

Помимо Сийма Таммера, в обсуждении приняли участие судья Вахур-Пеэтер Лийн, советник по долговым обязательствам Эвелин Эйхорст, а также экспертная аудитория. Дискуссию вела судья Харьюского уездного суда Кай Хярманд. В центре обсуждения была необходимость признания того, что число людей, попавших в долговую спираль, увеличивается, но осознание того, как помочь себе, у людей уменьшается. Таким образом, было предложено несколько идей о том, как контролировать рынок быстрых кредитов и предотвращать массовое появление должников, сообщает блог Финансовой инспекции.

Темой обсуждения было создание так называемого позитивного кредитного реестра, об идее которого активно говорится в последние годы. Речь идет о том, чтобы существующие финансовые обязательства физических лиц были бы видны кредиторам в одном и том же месте. По словам Таммера, такой реестр внесет больше ясности в вопрос об обязательствах человека и снизит вероятность чрезмерного заимствования. Реестр сделает кредитование более прозрачным, будет способствовать сокращению случаев мошенничества и поддержит дальнейшее развитие кредитного рынка.

Точно так же обсуждался и вопрос о том, можно ли создать «черный список», куда человек сможет себя занести сам. Это список должен поддерживать борьбу с долговой зависимостью. Такое решение используется, например, в связи с азартными играми, но, например, в Литве оно уже применяется и в сфере кредитования.