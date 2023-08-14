Российскому среднему классу уже не попасть в Европу, куда он ездит теперь?

Поездки российского среднего класса в Европу упали на 80 процентов, поскольку визовые ограничения сделали их более сложными и дорогими, пишет Yle. Кроме того, путешествия для россиян становятся дороже из-за постоянно снижающегося курса рубля.

В то же время, по мнению научного сотрудника Финского института внешней политики Маргариты Завадской, предотвратить поездки российских богачей по миру не удалось. «Они лишь немного сократили свое потребление, что стало разочарованием, потому что санкции в основном должны были коснуться их», - рассказала Завадская.

По ее словам, мало что известно о туристических привычках и мотивах богатых россиян, которых насчитывается около пяти процентов. «Например, они начали ездить в Объединенные Арабские Эмираты, где можно жить, сохраняя анонимность, и более спокойно. По Европе теперь путешествуют действительно богатые люди», - отметила Завадская.

Россияне-представители среднего класса ездят в Турцию, Таиланд, набирает популярность и оккупированная Абхазия. Что касается аннексированного Крыма, то в прошлом году на полуострове побывало на 19 процентов меньше россиян, чем в 2021 году.

Таиланд с января по июнь этого года посетило более 700 тысяч граждан России. Это большой скачок по сравнению с тем же периодом год назад, но это также более высокий показатель, чем в 2018 году, до пандемии коронавируса.