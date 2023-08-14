Российскому среднему классу уже не попасть в Европу, куда он ездит теперь?

Если у восточных соседей со средним доходом поездки в Европу сократились в разы, то более богатые россияне, которых санкции должны были затронуть в первую очередь, по-прежнему ездят, куда душа пожелает.
Поездки российского среднего класса в Европу упали на 80 процентов, поскольку визовые ограничения сделали их более сложными и дорогими, пишет Yle. Кроме того, путешествия для россиян становятся дороже из-за постоянно снижающегося курса рубля.
В то же время, по мнению научного сотрудника Финского института внешней политики Маргариты Завадской, предотвратить поездки российских богачей по миру не удалось. «Они лишь немного сократили свое потребление, что стало разочарованием, потому что санкции в основном должны были коснуться их», - рассказала Завадская.
По ее словам, мало что известно о туристических привычках и мотивах богатых россиян, которых насчитывается около пяти процентов. «Например, они начали ездить в Объединенные Арабские Эмираты, где можно жить, сохраняя анонимность, и более спокойно. По Европе теперь путешествуют действительно богатые люди», - отметила Завадская.
Россияне-представители среднего класса ездят в Турцию, Таиланд, набирает популярность и оккупированная Абхазия. Что касается аннексированного Крыма, то в прошлом году на полуострове побывало на 19 процентов меньше россиян, чем в 2021 году.
Таиланд с января по июнь этого года посетило более 700 тысяч граждан России. Это большой скачок по сравнению с тем же периодом год назад, но это также более высокий показатель, чем в 2018 году, до пандемии коронавируса.
По словам Завадской, большое число россиян в Таиланде объясняется тем, что в королевство переехала большая часть российских айтишников. Количество квартир и домов, купленных россиянами в Таиланде, начало расти как на дрожжах после военного вторжения России в Украину. Согласно данным тайского рынка недвижимости, в прошлом году, например, 40 процентов домов для отдыха на Пхукете принадлежало россиянам.
Только в Турции в этом году ожидается семь миллионов российских туристов. Еще в прошлом году Турцию посетило пять миллионов россиян, а в 2018 году – чуть менее шести миллионов.
По статистике, в пятерку самых популярных направлений у россиян в 2022 году вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, оккупированная Россией Абхазия, Египет и Таиланд. Для сравнения, в 2018 году основными направлениями восточных соседей были Турция, Германия, Таиланд, Италия и Испания.
По словам Завадской, изменения в сфере туризма начались еще во время пандемии. Также следует понимать, что большинство россиян могут вообще никуда не поехать. «По данным опроса, проведенного в прошлом году, 70 процентов россиян больше не выезжают за границу», - отметила она.