Дети из малообеспеченных столичных семей получат ранцы в подарок

При сотрудничестве Таллиннского общества Красного Креста и города Таллинна проходит кампания «Ранец 2023», адресованная семьям, испытывающим финансовые трудности. В этот раз 1017 детей получат в подарок новый ранец и комплект учебных принадлежностей в ходе мероприятия, которое состоится 15 августа в 10:30 в кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza (ул. Хобуяама, 5).
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, важно, что и дети, и их родители могут с удовольствием вместе сходить в кино и провести время друг с другом.
«Семьи ждут этого праздничного мероприятия, а, с учетом растущих цен, канцелярские принадлежности станут хорошим подспорьем для семей, испытывающих финансовые трудности, - сказала Бешкина. - Кроме того, в Таллинне действует пособие к началу учебного года, которое предназначено для всех школьников. Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно, начиная с третьей недели сентября».
Учебные принадлежности приобретены на пожертвования, собранные в рамках акции в таллиннских магазинах RIMI. Собрать ранцы помогли добровольцы Таллиннского общества Красного Креста, списки нуждающихся составляли отделы социального обеспечения районных управ.
В Таллинне кампания проводится с 1994 года. Таллиннская городская управа поддерживает кампанию с 2001 года. В этом году город выделил на приобретение ранцев для детей более 50 000 евро.