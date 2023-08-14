Дети из малообеспеченных столичных семей получат ранцы в подарок

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, важно, что и дети, и их родители могут с удовольствием вместе сходить в кино и провести время друг с другом.

«Семьи ждут этого праздничного мероприятия, а, с учетом растущих цен, канцелярские принадлежности станут хорошим подспорьем для семей, испытывающих финансовые трудности, - сказала Бешкина. - Кроме того, в Таллинне действует пособие к началу учебного года, которое предназначено для всех школьников. Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно, начиная с третьей недели сентября».

Учебные принадлежности приобретены на пожертвования, собранные в рамках акции в таллиннских магазинах RIMI. Собрать ранцы помогли добровольцы Таллиннского общества Красного Креста, списки нуждающихся составляли отделы социального обеспечения районных управ.