Канцелярия президента не получит дополнительные средства в этом году

В начале августа Postimees писал, что советник президента по внутренним вопросам Тоомас Сильдам якобы пытался повлиять на Министерство финансов с целью добиться выделения дополнительных средств на президентскую администрацию, увязывая это с провозглашением принятых парламентом законов.

В понедельник специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом на внеочередном заседании продолжила обсуждение вопроса о финансировании Канцелярии президента.

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу процитировал переданную в комиссию министром финансов переписку, в которой директор канцелярии президента Пеэп Яхило пояснил, что на организацию одного государственного визита уходит почти четверть имеющегося бюджета на внешние связи.

Именно поэтому визиты, состоявшиеся в Эстонии в последнее время, такие как государственный визит короля Швеции или предстоящий государственный визит президента Франции и Константинопольского патриарха, требуют и потребуют еще дополнительных бюджетных средств.

«Касаясь 2023 года, я дал свой ответ. У меня осталось впечатление, которое меня очень морально беспокоит, что эти вещи были связаны. Я считаю исключительно правильным, что мы не сделали этих ассигнований, потому что тогда мы были бы сегодня совсем в другом положении – никто бы не подумал, что эти ассигнования и эти законопроекты не связаны между собой», - сказал Вырклаэв на заседании комиссии.

По словам министра финансов, новой официальной просьбы о выделении дополнительных средств от администрации президента не поступало, но по состоянию на конец июня и на сегодняшний день он не видит возможности выделения дополнительных средств в 2023 году.