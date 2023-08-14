Анализ ⟩ У Эстонии нет системного плана подготовки инженеров нового поколения

«Нехватка инженеров касается всех в Эстонии – экспорт не растет, зарплаты в два-три раза ниже, чем в Финляндии, мест в детских садах нет из-за нехватки налогов, очереди к врачам растут, дороги не строятся», - отметил в переданном BNS пресс-релизе президент Союза инженеров Эстонии Игорь Крупенский.

По словам Крупенского, Эстонии стоило бы поучиться у Литвы, где на правительственном уровне уже приняты решения об увеличении в общеобразовательной программе доли основных математических, естественно-научных и творческих предметов, известных как STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics.

«В Литве уже созданы системы, обеспечивающие последовательную поддержку учителей по всей стране в реализации этих изменений. Разрабатывается отдельная учебная программа по инженерным дисциплинам для старших классов средней школы. Во всех естественно-научных предметах на практические занятия отводится 40 процентов», - отметил Крупенский.

Литовцы не только быстро принимают решения и амбициозны в своих планах, но и мудро осуществляют изменения. «По инициативе государства большое внимание уделяется тому, чтобы в реформах в равной мере были бы задействованы учителя, чиновники и работодатели. В Министерстве образования есть координатор STEAM, имеющий опыт работы в сфере управления бизнесом, задача которого состоит в том, чтобы изменения происходили ощутимо и быстро. Много времени было потрачено на формирование глубокого общего понимания и словарного запаса между частными и государственными структурами. Мы, к сожалению, только делаем первые шаги», - резюмировал представитель союза инженеров.

По мнению Крупенского, литовцы также более разумно, чем эстонцы, используют средства ЕС для решения проблемы нехватки инженерных кадров. «Литовцы инвестируют в эти планы в общей сложности около 400 млн евро. В том числе сотни миллионов евро, отведенных на преодоление последствий коронакризиса, Литва направила на реформу образования, чтобы обеспечить молодых людей навыками для высокооплачиваемой работы, а предприятия – необходимыми им умными кадрами», - пояснил Крупенский.