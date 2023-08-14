ГУР: Россия готовит новую масштабную мобилизацию

Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Следовательно, руководство российской армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

Как сообщил в интервью Obozrevatel представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, есть данные о намерении РФ осуществить новую волну мобилизации.

«По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение», - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что массовая мобилизация – непопулярное решение для путинского режима, но другого выхода нет. В Кремле «уже давно к этому готовятся».

Скибицкий также сообщил, что в России уже принят ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации; там увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате.