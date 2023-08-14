«Новости в 7» за 14 августа: почему канцелярия президента больше не получит денег, ЧМ по пробегу среди молодых лошадей, рыба и лук — золото Причудья, как освоить скалолазание

Сегодня в выпуске:

- Когда одна из сторон конфликта врет, установить истину очень сложно. Ситуация вокруг скандала между канцелярией президента и правительством становится все более запутанной. Почему международная репутация Эстонии под угрозой?

- Коротко по стране: стране нужны новые машинисты локомотивов; третья да два года правящая коалиция в Нарве и судебный процесс по делу экс-министра продолжился закрытым заседанием

- 120 километров верхом по пересеченной местности - таковы условия чемпионата мира по пробегу молодых лошадей, который впервые проводится в Эстонии. В каких условиях соревнуются наездники и насколько строгий ветеринарный контроль проходят лошади, выясняла наша съемочная группа

- Рыбы в Чудском озере становится все меньше, однако это пока не мешает организаторам проводить любимые многими жителями страны кулинарные фестивали. Почему причудский лук настолько популярен, какие подвиги героя эстонского эпоса нужно было повторить и рецепты самых вкусных блюд - в репортаже нашего регионального корреспондента

- Эстония - равнинная страна, но скалолазание и альпинизм у нас в большом почете. Что влечет людей в горы и где и как новички могут освоить технику преодолевания отвесных скал, выясняла наша корреспондент