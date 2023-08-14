Запускается проект помощи украинским беженцам в поиске работы

Этой осенью некоммерческое объединение Eesti Pagulasabi (Эстонский совет помощи беженцам) совместно с Инспекцией труда организует программу помощи безработным Employability («Трудоустройство» - прим.ред.), цель которой – помочь военным беженцам из Украины выйти в Эстонии на местный рынок труда, передает BNS.
«Совет помощи беженцам поддерживает предпринимательство и открытие собственного бизнеса в нескольких целевых странах, но мы видим, что существует также большая потребность в простых навыках – как выйти на рынок труда, как составить привлекательное резюме, куда вообще подавать документы и как готовиться к собеседованиям, - рассказала руководитель программы консультирования беженцев Eesti Pagulasabi Вероника Сааревяли. - Самостоятельно разобраться в государственных системах и особенностях новой страны бывает непросто, поэтому и была создана программа поддержки беженцев на рынке труда в Эстонии».
По словам ведущего юриста-консультанта Инспекции труда Владимира Логачева, прибывающие в Эстонию военные беженцы из Украины могут оказаться в сложной ситуации, поскольку они не так хорошо знакомы с местной трудовой жизнью.
В двухнедельной программе помощи безработным смогут принять участие 50 человек, которые также получат возможность консультироваться с наставниками в течение трех месяцев после завершения программы. Участники получат новые знания о тенденциях на эстонском рынке труда, юридических вопросах, составлении резюме, советах по поиску работы и другим темам.
Они также смогут подать заявку на работу в одной из трех программ трудовой мобильности.
НКО Eesti Pagulasabi и Инспекция труда приглашают участников со всей Эстонии, при необходимости им будут оплачены транспортные расходы и проживание в Таллинне, сама программа бесплатна. Занятия проводятся на английском и русском языках.