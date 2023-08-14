Запускается проект помощи украинским беженцам в поиске работы

«Совет помощи беженцам поддерживает предпринимательство и открытие собственного бизнеса в нескольких целевых странах, но мы видим, что существует также большая потребность в простых навыках – как выйти на рынок труда, как составить привлекательное резюме, куда вообще подавать документы и как готовиться к собеседованиям, - рассказала руководитель программы консультирования беженцев Eesti Pagulasabi Вероника Сааревяли. - Самостоятельно разобраться в государственных системах и особенностях новой страны бывает непросто, поэтому и была создана программа поддержки беженцев на рынке труда в Эстонии».

По словам ведущего юриста-консультанта Инспекции труда Владимира Логачева, прибывающие в Эстонию военные беженцы из Украины могут оказаться в сложной ситуации, поскольку они не так хорошо знакомы с местной трудовой жизнью.

В двухнедельной программе помощи безработным смогут принять участие 50 человек, которые также получат возможность консультироваться с наставниками в течение трех месяцев после завершения программы. Участники получат новые знания о тенденциях на эстонском рынке труда, юридических вопросах, составлении резюме, советах по поиску работы и другим темам.

Они также смогут подать заявку на работу в одной из трех программ трудовой мобильности.