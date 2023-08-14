Пожилой мужчина, упавший в автобусе, скончался в больнице

В минувшую пятницу в Хаапсалу произошло дорожно-транспортное происшествие, когда в затормозившем автобусе 89-летний мужчина упал и потерял сознание. Через сутки мужчина умер.
11 августа в 9 часов утра в Хаапсалу на Таллиннском шоссе произошло ДТП, когда 56-летний водитель, управлявший маршрутным автобусом SOR, тронулся с остановки Нийне и затормозил, чтобы избежать столкновения с неопознанным транспортным средством. Находившийся в автобусе 89-летний пассажир в результате маневра упал и потерял сознание.
Глава отделения полиции Хаапсалу Андрей Таратухин рассказал, что прибывший на место первым полицейский патруль сразу начал реанимировать мужчину, после чего его передали подоспевшей скорой помощи и увезли в больницу. «К сожалению, мужчина скончался в субботу, 12 августа. Точную причину его смерти установит вскрытие», - добавил Таратухин.
Подробные обстоятельства несчастного случая будут установлены в ходе возбужденного делопроизводства.