Пожилой мужчина, упавший в автобусе, скончался в больнице

11 августа в 9 часов утра в Хаапсалу на Таллиннском шоссе произошло ДТП, когда 56-летний водитель, управлявший маршрутным автобусом SOR, тронулся с остановки Нийне и затормозил, чтобы избежать столкновения с неопознанным транспортным средством. Находившийся в автобусе 89-летний пассажир в результате маневра упал и потерял сознание.