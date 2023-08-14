Дым и крепкие напитки: прибывших в Таллинн авиапассажирок встречала полиция

Вылетевший из Малаги самолет прибыл в Таллинн около двадцати минут пополуночи в воскресенье. Капитан самолета заранее передал через Центр управления воздушным движением в Таллиннский пограничный пункт, что две гражданки Эстонии, нарушившие во время полета правила безопасности, после приземления будут переданы полиции.

Как выяснилось, женщина 1992 года рождения курила в туалете самолета, и сотрудники Таллинского пограничного контроля составили по этому факту протокол о правонарушении, который был направлен в Департамент транспорта для дальнейшего разбирательства. Кроме того, на борту самолета находилась женщина 1983 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция доставила ее в вытрезвитель.