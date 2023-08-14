Гражданин Эстонии пытался вывезти из Украины в Польшу почти 400 старинных монет

Гражданин Эстонии пытался вывезти контрабандой через пункт пропуска «Смильница-Кросценко» 372 старинные монеты, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
«Монеты обнаружили пограничники во время совместного с таможенниками осмотра легкового автомобиля "Додж", на котором в Польшу выезжал 38-летний гражданин Эстонии через "зеленый коридор"», - отмечается в сообщении.
Пресс-служба управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщила, что предварительная стоимость монет – более 500 тысяч гривен (около 12 тысяч евро). Открыто уголовное производство по статье 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).