Пьяные латвийские арбитры, судившие матч, получили пожизненную дисквалификацию

Нарушение было зафиксировано в воскресном матче между «Плявинясом» и цесисским «Спортс Юнайтед» из Северной зоны третьей лиги Латвии, на котором Крастиньш был главным судьей, а Калмукс был помощником судьи. Поведение судей на поле во время матча показалось футболистам странными, после чего на место пригласили официальных лиц.