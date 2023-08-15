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Пьяные латвийские арбитры, судившие матч, получили пожизненную дисквалификацию

rus.postimees.ee
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Алкоголь, иллюстративное фото.
Алкоголь, иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Латвийские футбольные арбитры Андрис Крастиньш и Сергей Калмукс получили пожизненную дисквалификацию за исполнение обязанностей в пьяном виде.

Нарушение было зафиксировано в воскресном матче между «Плявинясом» и цесисским «Спортс Юнайтед» из Северной зоны третьей лиги Латвии, на котором Крастиньш был главным судьей, а Калмукс был помощником судьи. Поведение судей на поле во время матча показалось футболистам странными, после чего на место пригласили официальных лиц.

Игру остановили и выяснилось, что арбитры оказались пьяны: полиция обнаружила, что в крови одного судьи 2,14 промилле алкоголя, у второго – 2,92 промилле.

Спустя день после происшествия Футбольная федерация Латвии сообщила, что больше эти арбитры судить матчи не смогут. За выход на работу в состоянии алкогольного опьянение федерация назначила обоим пожизненную дисквалификацию.

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